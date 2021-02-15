«تشارلي تشابلن» الباكستاني

بيشاور (أ ف ب)

مرتدياً قبعة مستديرة وبزة سوداء، وواضعاً شارباً قصيراً يجعله شديد الشبه بالممثل الكوميدي الإنجليزي «تشارلي تشابلن»، يتنقل الباكستاني عثمان خان في شوارع بيشاور الباكستانية، ويلوح بعصاه لجذب انتباه المارة والسائقين وأصحاب المتاجر والترفيه عنهم، ومن ثم الحصول على بضع روبيات.

يقول خان إنه يقلد تصرفات تشارلي لكي ينشر السعادة بين الناس، ويساعدهم في الخلاص من الهموم التي يفرضها تفشي جائحة كورونا».. وخلال شهرين فقط، اجتذب خان أكثر من 850 ألف متابع، وحصل على ملايين الإعجابات على منصة «تيك توك» التي تلقى رواجاً كبيراً في باكستان.