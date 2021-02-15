تدريبات وسط الجليد

عشاق الرياضة في ليتوانيا يمارسون هوايتهم المفضلة وسط الثلوج، أمام مبنى حكومي بمدينة فيلنيوس، ويهدف المشاركون، الذين يحرصون على ممارسة أنشطتهم في الهواء الطلق، إلى توجيه رسالة إلى السلطات المختصة تجسد رفضهم للقيود المفروضة على تدريبات الهواة.

(أ ف ب)