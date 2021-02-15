ثورة فويجو

ثار بركان فويجو القريب من العاصمة الجواتيمالية مجدداً، وألقى بكميات كبيرة من الرماد والحمم على البلدات المجاورة.

وتراقب سلطات الحماية المدنية في مقاطعة ساكاتيبيكيز نشاط البركان الواقع على بعد 16 كيلومتراً من مدينة أنتيغوا غواتيمالا، إحدى أشهر الوجهات السياحية في غواتيمالا.

ثار البركان مرات عديدة، كان أخطرها في يونيو 2018، حيث خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى وتسبب في إغلاق المطار الدولي الرئيس في البلاد، وغطى آلاف الهكتارات بالرماد البركاني.

(أ ف ب)