5 طرق تقوي صداقتك مع طفلك

أبوظبي (الاتحاد)

يحتاج ابنك أثناء محاولة استكشاف اتجاهاته، ومروره بتجارب جديدة، إلى شخص للتحدث معه ودعمه، وليس انتقاده بشكل مستمر أو التشدد معه، وأوضح موقع «Pink Villa» بعض النصائح للأباء لتحقيق ذلك.

التواصل

حافظ على التواصل المستمر الهادئ، ولا تعامل ابنك كطفل بإصدار الأوامر له وإخباره فقط بالأشياء الأساسية، وتحدث إليه وكأنه صديقك وتشارك معه.

وقت ممتع

تعتبر أهم خطوة إذا كنت تهدف إلى مصادقة طفلك، أن تقضي وقتاً ممتعاً معه لتكوين رابطة خاصة تنشأ بالتدريج.

كن متواجداً

بصرف النظر عن جهودك لتعليم طفلك أشياء معينة وفرض نوع من المراقبة الخفية على تصرفاته، يجب أن يدرك أنك متواجد من أجله عندما يحتاج إليك، وأنه يمكنك أي يأتي إليك في أي وقت ويشارك معك كل شيء.

استمع إليه

يمر طفلك بتجارب ومشاعر جديدة كل يوم، بما يعني أنه سيكون لديه الكثير من الأشياء لمشاركتها معك طوال الوقت، لذا كن صبوراً واستمع فقط دون أن تكون ناقداً أو حكماً عليه.

مساحة خاصة

في بعض الأحيان، يحتاج أبناؤك إلى تجربة الأشياء بأنفسهم حتى يتحملوا المسؤولية ويعتمدوا على أنفسهم، حيث يفيدهم أن تترك لهم بعض المساحة الخاصة لتولي الأمور بمفردهم.