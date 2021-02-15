مصطفى قمر.. «فارس بلا جواز»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك مصطفى قمر في مسلسل «فارس بلا جواز»، ويخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويجسد شخصية شاب يعمل في شركة كبرى، ويرفض تماماً الارتباط والزواج.

وكشف قمر لـ«الاتحاد»، عن أن أحداث المسلسل تدور في إطار الكوميديا الاجتماعية بحلقات متصلة منفصلة، حول المشاكل التي يعاني منها الشباب المقبل على الزواج، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته شيري عادل، وسليمان عيد.

وبهذا يعود مصطفى للدراما الرمضانية بعد غياب أكثر من عقد، منذ آخر أعماله «منتهى العشق»، الذي عرض العام 2010.

وعلى الصعيد السينمائي، أوشك قمر على الانتهاء من التحضيرات الأولية للجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، ويدور في إطار الكوميديا الرومانسية حول التطورات في حياة الزوجين بعد 15 عاماً من الزواج.