قيس يشارك بـ«هجمة مرتدة»

سعيد ياسين (القاهرة)

يعود الفنان السوري قيس الشيخ نجيب إلى الدراما المصرية بعد غياب ستة أعوام، حيث يشارك في مسلسل «هجمة مرتدة» مع أحمد عز وهند صبري وهشام سليم.

وقال قيس إنه انتهى من تصوير 80 بالمئة من مشاهده في المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ورغم تكتمه على تفاصيل دوره، فإنه أكد أنه محوري ومحرك للأحداث، وسيكون ظهوره في الثلث الأخير منه بصورة مكثفة.

وأبدى الشيخ اعتزازه بالمشاركة في عمل كبير مثل «هجمة مرتدة»، خصوصاً أنه يعكس بطولات المخابرات المصرية ودورها الوطني والنضالي ودعمها للقضايا العربية.

وكشف عن أنه يفكر حالياً في الاستقرار في القاهرة والتركيز بصورة أكبر في الدراما المصرية، بعد انتهائه من الجزء الثالث من مسلسل «الحرملك».