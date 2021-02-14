«اكسبوجر» يؤكد دور الصورة في مواجهة التحديات

الشارقة (الاتحاد)

روى المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» حكايات من الجبال، والبراري والبحار، ونبه إلى أكثر مهددات البيئة خطورة، خلال رحلة حمل فيها العالم كله إلى الشارقة، وأكد قدرة الصورة على مواجهة التحديات بمشاركة 400 مصور، حيث اختتم فعاليات نسخته الخامسة من 10 – 13 فبراير الجاري - بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة- 1558 صورة.

وفي كلمة له خلال حفل ختام المهرجان، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن ختام المهرجان لا يعني انتهاء حكايات الصور والمصورين، بل ستبقى أعمالهم في الذاكرة تعلّم وترشد العالم نحو بذل المزيد من المسؤولية والعطاء والحبّ.

وقال رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «إن التغيير الذي تسهم فيه الصور قد لا يحدث مباشرة، وفي اللحظة والتوّ، لكن الصور ستظلّ تذكّر بضرورته، وتحشد الناس حوله، وتدفع بقوّة باتجاه تحقيقه، فخلال جولاتي في معارض المهرجان واطلاعي على الأعمال التي تجسد انتصار الإنسانية على التحديات، زادت ثقتي بأن ما يمرّ به العالم من مصاعب ستمضي بلا شكّ، وسننتصر عليها، وتصبح مجرّد ذكرى وحكايات عن الصمود والإيمان، ودروساً عن الأمل تتناقلها الصور للأجيال القادمة».

وختم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي كلمته بالتأكيد على أهمية الصورة في تكوين المشهد وتعزيز الوعي العالمي بمختلف القضايا، لما لها من قدرة على تجاوز مختلف الصعاب، متمنياً أن يحمل معه العام المقبل كلّ الخير، وأن يجتمع المصورون مرّة أخرى على أرض الشارقة متجاوزين محنة هذا الوباء وغيرها من التحديات.

منحة تيموثي آلن

وكرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال الحفل الفائزين بمنحة تيموثي آلن وهمّ: المصور التشيكي ميشال نوفوتني الفائز عن مشروعه «أوجه الإيمان»، الذي استكشف فيه تجليات الإيمان بديانات مختلفة حول العالم، والمصور البريطاني كيران رايدلي عن تغطيته لأحداث هونغ كونغ.

وتوّج رئيس مجلس الشارقة للإعلام المصورة التركية إف ديليك أويار، الفائزة بمنحة تيموثي آلن عن مشروع «في مركز مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد-19»، والمصور الإيراني عطا رانبار زيدانلو عن مشروعه «الحياة بين النفايات»، والمصورة الروسية ناتاليا غورشكوفا، التي نالت الجائزة عن مشروعها «قوّة الإرادة»، وكرّم رئيس مجلس الشارقة للإعلام 51 مصوراً من ضيوف المهرجان.

فائز يعبر عن فرحته بالتكريم في المهرجان

المكرمون

كرّم رئيس مجلس الشارقة للإعلام المصور الهولندي حسين فاردينفارد بصورة «في الظلام الدامس» بجائزة اكسبوجر العالمية للتصوير 2021، فيما حصلت المصورة آنا واكر من ألمانيا على المركز الأول بجائزة التصوير المعماري، وحلّت فاطمة قادر من البحرين في المركز الثاني، فيما كرّم الفائز بالمركز الأول آلبرت دروس من هولندا، ووصيفه أحمد العباسي من إيران، بفئة التصوير الجوي والدرون.

وعن فئة الصغار (أقلّ من 18 عاماً)، فاز عبدالله الرئيسي وحلّ ثانياً جويل جوزي، فيما فاز عن فئة المناظر الطبيعية الصيني شينغ لو، وثانياً ونغ شون من ماليزيا، وعن فئة التصوير عن قرب (الماكرو) فاز الاسباني بيدرو لويس سايز بالمركز الأول، و«ثانياً» السعودي رياض حمزي، فيما نال الجائزة عن فئة التصوير الصحفي آلان شرودر من بليجيكا، وحل سايمون موشيز سابجن من هنغاريا «وصيفاً»، وحصد الجائزة عن فئة البورتريه كيفن تشي من الولايات المتحدة الأميركية، فيما نال المركز الثاني عاصم إعجاز من باكستان.

وضمن فئة الأفلام القصيرة حظي بالجائزة، الإيرانية زهرة كبابيان، وحلّ «ثانياً» تريبتي تامانغ بخرين من نيبال، بينما فاز عن فئة تصوير الرحلات واي فو من تايلاند، وحل «وصيفاً» يانجكيان وانغ من الصين، أما فئة الجائزة الخاصة لموظفي حكومة الشارقة ففاز محمد نوفل بالمركز الأول، وعبدالله عارف بالمركز الثاني.