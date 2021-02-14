«تحقيق أمنية» ترسم الابتسامة على وجوه 2000 طفل

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً باليوم العالمي لسرطان الأطفال، الذي يصادف يوم 15 فبراير من كل عام، أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تمكّنها من تحقيق أمنيات أكثر من 2000 طفل وطفلة من مرضى السرطان داخل الدولة وخارجها منذ نشأتها بنسبة تصل إلى حوالي 42% من مُجمل الأمنيات التي تمّ تحقيقها والتي تجاوزت 4.728 أمنية.

وثمّن هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» الجهود الكبيرة لشركاء المؤسسة من المستشفيات ومراكز رعاية أطفال السرطان داخل الدولة وخارجها، مُشيداً بتعاونهم الدائم منذ نشأة المؤسسة في عام 2010 ومُساهماتهم الكبيرة في إدخال السعادة على قلوب الأطفال من ذوي الحالات الخطيرة، وإضاءة شمعة الأمل في قلوب عائلاتهم.

وتقدّم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والعاملين فيها على جهودهم المُتميّزة في علاج الأطفال ورعايتهم وسعيهم المتواصل لإدخال السعادة والأمل في قلوبهم، مُثمّناً جهود المدينة الكبيرة في دعم استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة على مدى 10 سنوات، وتسهيل مهام المؤسسة في الوصول لأكبر عدد من الأطفال من المُصابين بأنواع مرض السرطان الخطيرة التي تُهدّد حياتهم لتحقيق أمنياتهم.

وقال: كما نفتخر أيضاً بتعاوننا المُستمر مع مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يُعدّ من المراكز الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان، مُضيفاً: يُعدّ مركز الحسين للسرطان، المعلم الطبي الإقليمي لمُعالجة جميع أنواع السرطانات، شريكاً استراتيجياً للمؤسسة في الأردن، ومنذ توقيعنا اتفاقية التعاون مع مركز الحسين للسرطان في نهاية عام 2014، تمكّنا من تحقيق مئات الأمنيات للأطفال الذين يعانون من حالات صحية مُستعصية الشفاء.

واختتم: سوف تواصل المؤسسة خلال عام الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، من التوسّع في شراكاتها مع المستشفيات والجهات الخيرية كافة، فضلاً عن تعزيز مبادراتها وأنشطتها الخيرية والمجتمعية سعياً لتحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة ومستعصية.