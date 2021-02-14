حاتم العراقي.. «حبك إلي وملكي»

دبي (الاتحاد)

أطلق الفنان حاتم العراقي أغنية جديدة بعنوان «حبك إلي وملكي»، بمناسبة «عيد الحب» تعاون بها مع الشاعر عمار محمد والملحن باقر نجاح، الذي تصدى أيضاً للتوزيع الموسيقي ومكس وماسترينغ بنفسه، وذلك بشكل فيديو كليب من إخراج المخرج حسن كشمولة.

وحققت الأغنية المصورة مليون مشاهدة خلال أول يومين عرض عبر قناة الفنان حاتم العراقي الرسمية في «يوتيوب»، والذي صورها في دبي خلال يوم عمل ضمن إجراءات الوقاية الاحترازية الصحية، مجسداً قصة حب وعشق بين شخصين، والتي عبر بها العراقي في كلمات الأغنية قائلاً:

حبك إلى وملكي

يا كوني يا عشكي

يا كل حياتي انت

يمك حياتي غير

لا هم ولا تفكير

وقلبي الك دكته...

وتم توزيع الأغنية صوتياً عبر جميع الإذاعات العراقية والخليجية والعربية، إلى جانب جميع المكتبات الموسيقية والمنصات المتخصصة في عرض الأغاني، بالإضافة إلى عرض الفيديو كليب عبر مجموعة من الشاشات الفضائية العربية.