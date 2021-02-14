«اكسبوجر 2021»: الصورة تدافع عن قضايا الإنسان

الشارقة(الاتحاد) استضاف «بيت الحكمة» بالشارقة، أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم، الجمعة، كلاً من المصور النيوزلندي روبن هاموند، والبريطاني جايلز دويلي، والفلسطيني محمد محيسن - أبرز الأسماء المشاركة في النسخة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة - للحديث عن القصص والمحطات التي ساهمت في نجاحهم، واستعراض التجارب الملهمة واللحظات التي شكّلت فارقاً في مسيرتهم المهنية.

وجاءت الاستضافة، في إطار دعم بيت الحكمة لرسائل المهرجان وتكريم جهود وأعمال المصورين الذين ساهموا في إحداث فرق في حياة الناس من خلال عدساتهم وأنشطتهم الاجتماعية والإنسانية، ولعبوا دوراً فاعلاً في توثيق العديد من المشاهد والقضايا حول العالم، حيث نظّم بيت الحكمة حفل عشاء تخلله جلسة حوارية أضاءت على تجارب وخبرات المصورين.

التصوير الفوتوغرافي مناصراً لقضايا حقوق الإنسان وتناول المصور روبن هاموند، الحائز على جائزة «ناشيونال جيوغرافيك إكسبلورر» في حديثه الدور الذي تلعبه الصورة في توثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها الإنسان حول العالم، وأهميتها في إحداث فارق في حياة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، حيث استطاع خلال عمله كمصور صحفي أن يرصد مشاهد وقصص لأشخاص عانوا من إعاقات نفسية واجتماعية ومعرفية في 17 دولة ومخيم لجوء.

وقال روبن هاموند: «مررت بالكثير من المواقف التي لا تنسى وحرصت على توثيقها، لقد شاهدت مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية مقيدين بالأغلال في السجون أثناء مهمة لي في جنوب السودان عام 2011، لقد شعرت بصدمة كبيرة عندما اكتشفت وجود عشرات الرجال والنساء يعيشون أسوأ ظروف رأيتها في حياتي». وتابع:«لطالما اعتقدت أن نشر الصور في الصحف والمجلات سيغير ظروف حياة المعاقين، لكني كنت مخطئاً، لهذا خطرت ببالي فكرة إنشاء منظمة witness change، وهي منظمة ذات نفع عام تعنى بتسليط الضوء على حقوق الإنسان من خلال الصور».ولفت هاموند إلى أن تعاونه مع المنظمات الخيرية نجح بالتأثير على الحكومات والمؤسسات والشركات، وإلهامها للمساهمة في محاربة سجن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الصحة العقلية، معرباً عن سعادته بإطلاق سراح 80 شخصاً من أصل 88 مصاباً بإعاقات ذهنية من السجن الذي زاره للمرة الأولى في جنوب السودان.