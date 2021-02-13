حتى لا ترفع شعارات عكس حقيقتك.. «كن محباًً للآخرين»

خولة علي (دبي)

يربط البعض التعبير عن الحب من خلال هدية وقيمتها، في مظهر أصبح موجوداً في نفوس كثير من الناس، وعالقاً في أذهانهم، فسرعان ما ينطفئ ذلك الحب الذي أصبح مقيداً بهدية أو بيوم واحد فقط، أو مجرد شعارات تتزين بها مواقع التواصل لا تعكس حقيقة أصحابها.

نجاة الزبيدي

السعادة

ودعت الدكتورة نجاة الزبيدي، طبيبة نفسية إلى عدم ربط الحب بيوم أو شخص، فهو ذلك الشعور والامتلاء الذي يمنحك الرغبة في الحياة، هو ذلك الإحساس اللامتناهي من التسامح والرغبة بإسعاد كل من حولك، هو دينمو ومحرك الحياة، فهو مجموعة من المشاعر المتنوعة والتعلق الإيجابي الذي يؤثر على مزاجك وطاقتك وحتى إنتاجيتك، ولا يجب حصر الحب بحب العاشقين أو شريكي الحياة فقط، لأن هذا تقييد لشعور وعواطف أعمق وأكبر، فهناك أنواع كثيرة للحب عدا الحب الرومانسي كحب العائلة وحب الأم لأبنائها وحب الأصدقاء وغيرها الكثير، ويعتبر الحب بمثابة الدرع الواقي من المشاكل النفسية التي قد نواجهها في مرحلة ما من الحياة، وهو الطريق للوصول للتوازن النفسي، وحسب نظرية أو هرم «ماسلو» للاحتياجات، والذي ناقش فيه ترتيب حاجات الإنسان والتي تبدأ من الحاجات الأساسية في قاعدة الهرم وارتفاعاً إلى الحاجات الأكثر تطوراً، فجاء الحب والعلاقات الإنسانية بعد الحاجة للماء والطعام والنوم والحاجة للأمان.

ولفتت الدكتورة الزبيدي إلى أن أغلب الناس ومع انشغالات الحياة يجد «يوم فالنتين» فرصة للتعبير عن المشاعر ومكنون القلب والإشادة بالتقدير والامتنان للحبيب أو الشريك، ويبادرون بشراء أغلى الهدايا لتنال أعجاب الطرف الآخر، وهذا ليس بالأمر الخاطئ، ولكن وجب إدراك أن الهدايا ليست بثمنها، بل بقيمتها المعنوية وببساطتها وصدقها.

وقال: كن طيب المعشر، لين القلب، أظهر حبك بالرعاية والاهتمام، كن السند لأهلك وزوجك وأصدقائك، كن محباً حسن المعشر حنوناً مع الكبير والصغير ولا تنتظر يوماً في السنة لإظهار هذه الخصال الطيبة والجميلة في شخصيتك.

سلطان الكراني

مشاعر متبادلة

ويصف سلطان الكراني، متخصص في التنمية البشرية: مفهوم الحب بشعور، يبدأ بالإعجاب ويتطور إلى الحب ويصل إلى العشق، وللحب أنواع منه اختياري، وهي درجة عاطفية لا نستطيع التحكم بها، وهو عبارة عن مشاعر متبادلة بين شخصين خارج نطاق إرادتهم، وغير اختياري هو الحب الذي يرتبط بين الأم ووليدها والعكس، ويمكن التعبير عن الحب بمختلف الطرق والوسائل قد تكون بكلمة لطيفة، بأبيات شعرية، وبالهدايا إلى آخره من الأمور، ولكن في الوقت الحالي، ومن وجهة نظري أجد أن بعض الناس يفتقرون إلى العمل والممارسة الحقيقية في التعبير عن الحب، كالاهتمام والانصات، المساعدة، فلا معنى للتعبير عن الحب في وقت السلم والفرح، ولكن التعبير عن الحب يظهر جلياً وأكثر تأثيراً وقوة في وقت الأزمات، هي التي تظهر المعنى الحقيقي للحب، مثال على ذلك حب الوطن نجد أن المعدن الحقيقي للمواطن في حب وطنه يظهر في الحروب والأزمات وليس في الرخاء، فالفعل والسلوك هو جوهر التعبير عن الحب وليست الكلمة أو الهدية.

الطرف الآخر

وقالت ريسة الفلاسي «موظفة»: الحب مشاعر يوجدها الله في القلب بين شخصين أو أكثر والحب الحقيقي هو ذلك الحب غير المشروط، أن تحب الطرف الآخر كما هو عليه كما هي شخصيته أن تحبه بجميع حالاته في سعادته أو حزنه أو غضبه أو هدوئه. والحب الحقيقي، هو أن نعيش بسجيتنا وعفويتنا مع من نحب ونشعر بالأمن والأمان والطمأنينة مع من نحب، فالحب حالة من الشعور الإنساني احتار في وصفه الفلاسفة والعشاق على حد سواءً.

وأضافت: الحب في اعتقادي مفهوم أشمل وأعمق من مجرد علاقة تربط بين رجل وامرأة، حيث لا تكاد تخلو علاقة إنسانية من معاني الحب، كما أن الحب لا يأتي فرداً، وإنما يأت ضمن باقة من المشاعر النبيلة، مثلاً نرى الحب والرحمة بين الأم ووليدها أو الحب والعطف أو الحب والاحترام، إذا فالحب مفتاح القلوب، وهو طاقة الحياة والدافع للاستمرار لولاه لما استقامت العلاقات بين البشر، فنحن نعيش الحب في كل لحظة وفي كل يوم لنا موعد معه من دون لقاء، وله أطياف عديدة قد تلف الروح أحياناً وقد تداعب القلب أحيان أخرى، والحب أحد أطياف الشغف ولولا الحب لما استمر عابد في محرابه وما ثابر عالم في مضماره وما استبسل جند في ساحته لكل منا محبوبه بشراً كان أم هدفاً وغاية.

ويرى مجدي عبدالله «مهندس»، الحب عاطفة إنسانية جميلة جداً، حيث يظهر الإنسان فيها الانجذاب والتقارب والالتزام، أي الانجذاب إلى الطرف الآخر في المشاعر والأحاسيس والتقارب الفكري والعقلي كذلك، وأيضاً الالتزام من قبل كل من الطرفين عند تعرض كل من الطرفين لعلاقة مؤثرة سلبياً، والحب يختلف، فمنه حب الأم، ومنه حب الزوجة، ومنه حب الطعام وغيرها، والحب لا يمكن ربطه بيوم أو مناسبة واحدة أو وقت معين ويمكن التعبير عنه بأبسط الأشياء.

إسراء السامرائي

إسراء السامرائي: أهم الحاجات الإنسانية

لفتت إسراء السامرائي أستاذة علم النفس إلى أن الإنسان يحتاج للحب دائماً كي يعيش باستقرار وأمان ويشعر بالطمأنينة، فهو من أهم الحاجات الإنسانية، وهو من أسمى المشاعر والعواطف التي من الممكن للإنسان أن يحملها في قلبه، فالإيمان لا يكون إلا بالحب، والسعي لا يكون إلا بالحب، والحياة بمجملها لا يمكن أن تستمر لولا الحب.

وترى أن الحب كالطاقة يسري في الجسد ويدفعه للمضي قدماً في الحياة، فحين نحب نسعى لأن نكون أفضل مما نحن عليه ويتحول كل ما حولنا للأفضل، فالحب حياة، ومن الصعب أن نحدد يوماً واحداً لنحتفل به، لنجعل كل أيامنا عيد حب من نوع آخر: حب لكل شيء، حبنا للخير، حبنا لوالدينا ولأبنائنا ولأزواجنا، حبنا للتسامح.