اكسبوجر 2021 في «رحلة عبر المكان والزمان»

الشارقة (الاتحاد)

أوضح المصور السوري سامي العلبي، خلال تقديمه لجلسة ملهمة بعنوان: «رحلة عبر المكان والزمان»، عُقدت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الذي اختتم فعالياته أمس في إكسبو الشارقة، أن «التصوير الفلكي والليلي يتطلب توفير مجموعة من المعدات الخاصة والمتطورة، الأمر الذي يجعله من أكثر أنواع التصوير صعوبة»، وبين أنه يتوجب على المصوّر دائماً البحث عن المكان والتوقيت المناسبين ليتمكن من الحصول على الصورة التي يطمح إليها.

وقال العلبي، الذي قدم خلال جلسته مجموعة من النصائح، وكشف عن العديد من أسرار التصوير: «أقيم في الإمارات منذ أكثر من عقدين، جبت خلال هذه الفترة معظم صحاري ومناطق الإمارات، واستطعت التقاط مشاهد مختلفة للنجوم والسماء في أوقات متعددة، اكتشفت معها أنه كلما توغلت أكثر في الصحراء والمناطق الجبلية بالإمارات، زادت فرصة اكتشاف مناظر جديدة وساحرة»، مستعرضاً في الوقت نفسه زياراته المتعددة إلى وادي شوكة ومنطقة مليحة بالشارقة، وغيرها من المناطق التابعة للدولة.

العلبي الذي تخصص في تصوير درب التبانة والنجوم والكواكب ومساراتها في السماء قال: «في كل مرة كنت أذهب فيها إلى المناطق الصحراوية والجبلية في الإمارات، كنت أعيد اكتشاف ذاتي، وأشعر بأنني أعيش في موطني الحقيقي»، مضيفاً: أن «الإمارات تمتاز بأرض فريدة من نوعها، كما تمتاز بتنوع تضاريسها».

وفي إطار حديثه عن مهارات التصوير، أكد العلبي أنه يتوجب على المصوّر دائماً ومن أجل الحصول على الصورة التي يطمح إليها، أن يبحث عن المكان والتوقيت المناسبين.

وقال: «على مدار سنوات، استطعت تطوير مهاراتي، حيث وجدت عبر الإنترنت مورداً حافلاً بالمعرفة، يمكن للمصور من خلال بعض المواقع اكتشاف ما يقوم به زملاء المهنة، ومن خلال ذلك التعرف على ما تريد».

وتابع: «عندما بدأت بالانتقال من المجال الواسع في التصوير نحو التخصص، بدأت باكتشاف وتعلم أسرار جديدة في التصوير، وكلما تعمقت أكثر زادت معرفتي في هذا العالم، وهو ما مكنني من التقاط مجموعة من الصور المميزة لدرب التبانة»، مشيراً إلى أن «التصوير الفلكي والليلي يعد من أكثر أنواع التصوير تحدياً».

وأضاف: «هذا النوع يتطلب الحصول على معدات خاصة ومتطورة، وكاميرات احترافية وسريعة، وأجهزة تحكم بغالق الكاميرا والمدد الزمنية وسرعة الغالق، كما يتطلب أيضاً امتلاك أجهزة خاصة لتتبع النجوم والكواكب، ومعرفة في قراءة الخرائط التي تبين مواقع النجوم».