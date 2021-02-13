بسمة.. تحت الماء

محمد قناوي (القاهرة)

بدأت بسمة تصوير دورها تحت الماء في فيلم «ماكو»، وأكدت على أن ذلك يمثل عنصر جذب كبيراً وتشويقياً للمشاهدين، لوجود علامات استفهام وقصص غامضة حول غرق العبارة «سالم إكسبريس» قبل ثلاثين عاماً، وراح ضحيتها المئات من المصريين.

وأشارت بسمة إلى أنها لأول مرة تصور مشاهد في عمل سينمائي تحت الماء، مما استدعى تدريبات خاصة على الغوص والأداء في ظل ظروف الماء.

وأعربت عن سعادتها بالتجربة، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في البحر الأحمر العام 1991، فيحدث لهم الكثير من المفاجآت.

وقالت بسمة: إنها عادت للسينما التجارية بعد غياب عدة سنوات، بفيلم «قبل الأربعين» والذي بدأ طرحه قبل أيام في دور العرض، والمأخوذ عن قصة واقعية في إطار رعب، ويناقِش الرعب النفسي، ويتضمن أحداثاً واقعية.