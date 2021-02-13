غادة عادل خارج السباق الرمضاني

القاهرة (الاتحاد)

خرجت غادة عادل من السباق الرمضاني بعد اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل «بين السما والأرض»، قبل تصوير مشاهدها بأيام قليلة، لانشغالها بأربعة أفلام وصعوبة التنسيق بينها.

وقالت عادل لـ«الاتحاد»: إنها مشغولة بتصوير مشاهدها في فيلم «المحكمة»، مع محمود عبد المغني، صابرين، صلاح عبد الله، وتدور أحداثه حول 6 قضايا متنوعة.

وأضافت أنها استعد لتصوير فيلم «شلة ليبون» مع أحمد عز وأحمد السقا ومنة شلبي والمخرجة ساندرا نشأت التي تعكف حالياً على معاينة أماكن التصوير، والفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم، كتبها هشام الخشن، ويكتب السيناريو والحوار تامر حبيب.

وتدور الأحداث حول مجموعة أصدقاء تربطهم علاقات قوية منذ الطفولة والدراسة، يتجمعون حول لعبة قمار، ويتم عرض قصة كل شخص.

وانتهت غادة من تصوير دورها في الفيلم التاريخي «أهل الكهف» مع المخرج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته خالد النبوي، محمد ممدوح «تايسون»، قصة توفيق الحكيم، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر.