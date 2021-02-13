مصر الفرعونية العمارة تخلد قصص الحب

الأقصر (د ب أ)

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري إن قدماء المصريين عرفوا الحب وتفاخروا به وتركوا مناظر رومانسية مصورة على جدران المعابد تُعبر عن قيمته، كما عبروا عن هذا الشعور النبيل بقصائد كتبوها على أوراق البردي قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام.

وأضاف أن الفراعنة سخروا الفن والعمارة لتخليد قصص الحب، ومن أبرزها القصة التي جمعت الملك رمسيس الثاني، وزوجته نفرتاري، والملك أحمس الأول وزوجته أحمس نفرتاري.

وأطلق ملوك مصر القديمة على زوجاتهم ألقاباً تعكس الحب منها: «محبوبة» و«عظيمة المحبة» و«منعشة القلوب».