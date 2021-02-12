تايلور سويفت تعيد إطلاق «فيرلس»

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت المغنية الأميركية تايلور سويفت أنها ستطلق قريباً نسخة جديدة من أسطوانتها «فيرلس»، بعد أن أعادت تسجيلها، لأنها لم تعد تملك حق نشر الأسطوانة الأصلية.

وخاضت سويفت عام 2019 معركة لاستعادة ملكية أسطواناتها الست الأولى، بعد استحواذ قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون على شركتها «بيغ ماشين».

وتصدر الأسطوانة في 9 أبريل في غلاف فني جديد متضمنة 6 أغنيات إضافية تم استبعادها عند التسجيل الأول عامي 2007 و 2008.. وتحمل عنوان «فيرلس.. نسخة تايلور»، في إشارة إلى أن المغنية استعادت ملكية موسيقاها.