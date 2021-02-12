ورود وفوانيس وشموع في استقبال عام «الثور»

أبوظبي (وكالات)

احتفلت معظم دول شرق آسيا بحلول العام القمري الجديد، الذي بدأ أمس وفقاً للتقويم الصيني.

ورغم تفشي كورونا، والقيود المفروضة للسيطرة على الفيروس، خرجت أعداد كبيرة من سكان الصين واليابان وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية إلى الأسواق لشراء الزهور والورود الحمراء.

وتشمل طقوس الاحتفال بالعام الجديد تبادل أظرف حمراء داخلها نقود ورقية وتزيين المنازل بالورود والشموع والفوانيس الحمراء.

ويحمل كل عام قمري اسم واحد من 12 حيواناً ترمز إلى الأبراج الصينية، وهي: الجرذ، الثور، والنمر، والتنين، والأرنب، والأفعى، والحصان، والخروف، والديك، والقرد، والكلب، والخنزير»، والعام الجديد الذي بدأ أمس هو عام الثور.