إبداعات خشبية.. أحمد المحرزي «يعمل ما يحب»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

«الإبداع ثمرة تميز واجتهاد ومثابرة وتفرد».. من هذه الفلسفة بدأ الشاب أحمد المحرزي هوايته وشغفه بـ «فن النجارة» من المنزل، ليصبح بمرور الوقت منافساً للمنتجات العالمية بما يقدمه من منحوتات خشبية راقية تستخدم في الأثاث والزينة.

لمسات المحرزي التي تضاف إلى المنحوتات الخشبية تعطيها طابعاً لافتاً، وتؤكد أنه يعرف أسرار الخشب، ويبدع بتفاصيله، مؤكداً مقولة: «لا يمكن أن يأتي الإبداع إلا من خلال الحب» وهذا ما عكسته مشاعره من خلال أعماله الإبداعية في مجال النجارة.

ويقول المحرزي، مهندس ميكانيكي درس بجامعة أبوظبي بوليتكنك: «بعد تخرجي شعرت بضرورة التميّز واستغلال الوقت والتغلب على تحديات الحياة، بسبب فيروس كورونا، وما فرضه من تباعد جسدي، حيث أدركت جيداً أنه لا مجال إلا للإبداع، ودائماً المحن تصقل الإنسان، وتجعله قادراً على الاستمرارية في البذل والعطاء».

وأضاف: منذ الصغر لديّ حب الاستطلاع والاستكشاف لجميع الأشياء الموجودة أمامي، وكنت كثير البحث والمتابعة للبرامج المعنيّة بالصناعات، ما جذبني لصناعة الأخشاب.

وتابع: شعرت بالاهتمام الكبير في موضوع صناعة الأخشاب، وخاصة أن لدينا الأخشاب في إمارة رأس الخيمة تتوفر بكثرة، وهذا ما شجعني على استكمال المسيرة في البحث عن الأخشاب وتجميعها، وكنت مهتماً أكثر في البحث عن الأشجار الجافة، والأخشاب التي تشوه المنظر الحضاري للمكان، وتلوّث البيئة في إعادة تدويرها والاستفادة منها بطريقة تخدم الآخرين، وتكون تحفة فنية رائعة وجميلة، مشيراً إلى أنه بدأ بالأخشاب المحلية وبعد أن تمكن واحترف المهنة، قام بالبحث عن الأخشاب المستوردة من الخارج، والتي تختلف في حجمها وشكلها ولونها.

وأضاف: سعيت لتطوير نفسي وتكوين خبرة أكثر، والعمل على آلات أفضل وذات جودة أعلى تساعدني في النجارة وأنا في المنزل، وأن من أهم أهدافي حالياً توفير ورشة متكاملة تساهم في دعم الشباب المبدعين الذين يريدون العمل بأيديهم، والذين لديهم أفكار ويريدون تحويلها إلى واقع يرونه أمامهم.

ويختتم حديثه قائلاً: مهنة النجارة جعلتني أعتمد على نفسي أكثر، كوني أعمل بمفردي في هذا المجال، وجعلتني أدرك جيّداً قيمة الاهتمام بالشيء، وأبحث عن خفاياه بالتقرب منه والاهتمام به.