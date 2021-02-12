«قصر الشعب».. يظهر في الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

قصر البرلمان في بوخارست، أحد أكثر المباني إثارة للجدل في رومانيا والعالم بسبب مكانته التاريخية، وظروف تشييده بتكليف من نيكولاي تشاوشيسكو في عام 1984، واستغرق بناؤه 13 سنة، وهناك أجزاء منه لا تزال تحت الإنشاء حتى الآن. المبنى العملاق الملقب بـ«قصر الشعب»، يتكون من 12 طابقاً، ويمكن رؤيته من الفضاء، ويمثل أحد أكثر المباني باهظة الثمن والمكلفة في تاريخ البشرية، وثاني أكبر مبنى في العالم بعد «البنتاغون» في الولايات المتحدة من حيث المساحة، كما يعتبر أثقل مبنى إداري على الأرض.

3000 غرفة

يضم المبنى أكثر من 3000 غرفة تمتدّ على مساحة 330.000 متر مربع، وتم تشييده من الرخام الصلب، علماً أنه تم تدمير جزء كبير من المدينة لبنائه، وسجّل أرقاماً قياسية في موسوعة غينيس؛ فهو أغلى مبنى في العالم إذ بلغت تكلفة بنائه نحو ملياري جنيه إسترليني، وكانت جميع المواد المستخدمة في المبنى من أصل روماني، باستثناء أبواب قاعة تشاوشيسكو التي كانت هدايا من موبوتو سيسي سيكو، رئيس جمهورية زائير آنذاك والتي أصبحت الآن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

محتويات

- مجلس الشيوخ

- مجلس النواب

- مركز مؤتمرات دولي

- المتحف الوطني للفن المعاصر

- متحف الشمولية والواقعية الاشتراكية

- متحف القصر

حجر الأساس

بدأ تشييد المبنى بوضع حجر الأساس في 25 يونيو 1984، وصممه أكثر من 700 مهندس معماري، ويجمع بين العناصر والزخارف من مصادر كلاسيكية عدة لإنشاء نمط لا يمكن تحديده، كما تم تنفيذ معظم الأعمال بنظام عمال السخرة، ما قلل إلى حد كبير من التكاليف، وعمل به بين 10000 و20000 عامل كانوا يعملون ليلاً ونهاراً لمدة سبعة أيام في الأسبوع، لإنجاز القصر بحلول وقت الثورة في عام 1989.

ساحة الثورة

هناك عدة مواقع مميزة حول القصر مثل ساحة الثورة، حيث ثار الشعب الروماني ضد الحكم الشيوعي في عام 1989، وكنيسة «أولد كورت»، التي يعود بناؤها إلى عام 1559، ولكن الموقع الأفضل هو المسرح الروماني المذهل، وتم بناؤه في عام 1888 وهو حالياً يضم أوركسترا جورج إنيسكو السيمفوني، وتزين دواخل المبنى الرسوم الجدارية التي تصور مشاهد ملحمية من التاريخ الروماني.

84 متراً

يبلغ ارتفاع المبنى 84 متراً ومساحته 365.000 متر مربع، بحجم 2.550.000 متر مكعب، كما وصلت قيمته إلى 3.4 مليار دولار في عام 2008.