د. شريف عرفة يكتب: ليلة الغزو الفضائي

قد لا يعرف كثيرون هذه القصة الحقيقية رغم غرابتها..

في يوم 30 أكتوبر 1938 انقطع إرسال إذاعة سي بي إس الأميركية، للإعلان عن خبر عاجل.. مفاده وجود انفجارات غريبة على سطح كوكب المريخ.. تلاه بث حوارات لعلماء ومتخصصين حاروا في تفسير هذه الظاهرة.. بعد ذلك بفترة وجيزة تم إعلان مشاهدة مركبات مستديرة مجهولة المصدر رصدتها السلطات المحلية في المجال الجوي لولاية نيوجيرسي.. اقتربت من الأرض وتوقفت في السماء دون حراك، راحت الإذاعة تبث لقاءات متنوعة من موقع الحدث مع مواطنين ومسؤولين أمنيين ذهبوا للمكان.. كان هذا قبل إذاعة صوت الانفجارات وصرخات الفزع وصياح المذيع بأن هذه المركبات بدأت تتحرك وتطلق أسلحتها على البشر..

تخيل شعورك كمستمع يعيش في نيوجيرسي، على مرمى حجر من هذه المكان..

كان هذا المقطع الصوتي جزءاً من تمثيلية إذاعية لرواية «حرب العوالم» للروائي هـ. ج. ويلز.. والذي غالباً ما نتذكره كأحد رواد أدب الخيال العلمي.. وليس الشخص الذي أثارت روايته الهلع في الولايات المتحدة!

في الأيام التالية، نشرت الصحف قصصاً مروعة لأناس صدقوا هذا العمل الفني وهربوا من نيوجيرسي وتركوا كل شيء وراءهم.. «تمثيلية إذاعية ترعب الأمة»، كما قال «المانشيت» الرئيسي لصحيفة الديلي نيوز وقتها.. وكتبت النيويورك تايمز «هلع يجتاح مستمعي الراديو لتصديقهم دراما إذاعية»، بينما قالت بوسطون ديلي جلوب: «حرب إذاعية زائفة تثير الذعر في أنحاء الولايات المتحدة»..

بمقاييس فنية بحتة، يحق لصناع العمل الفخر لكونهم استطاعوا صنع عمل خيالي بطريقة تحاكي الواقع إلى درجة التصديق.. ممثلون بارعون وسيناريو محكم ومؤثرات صوتية مقنعة.. إلا أن الضجة التي أثيرت دفعتهم لتقديم اعتذار رسمي.. وأثارت تساؤلات لا تنتهي حول المسؤول عما حدث..

لو أردت رأيي، فإن هذه القصة ليست مجرد حكاية استثنائية مسلية..

كان الناس وقتها حديثي العهد بالراديو فصدقوه.. بينما نحن حديثو العهد بوسائل التواصل ونصدقها أيضاً.. لا تفترض أن العلم الحديث قد جعل البشر عقلاء منطقيين.. فبالنظر للخرافات الراسخة في أذهان الكثيرين، والشائعات مفرطة السذاجة التي تنتشر كحرائق الغابات، لا يمكننا التعويل على هذا الافتراض كثيراً.. لم تقض «الإنترنت» على الخرافة، بل جعلتها أسرع انتشاراً.. تأمل رسائل «واتساب» التي تصلك من أفراد أسرتك المقتنعين بأن البروفيسور «آي آم لاير»، يؤكد أن كل ما يحدث مؤامرة.. أو فيديو خبير الأعشاب الذي علاج كل الفيروسات هو البردقوش لكن شركات الدواء تخفي الحقيقة..

لا يزال كثير من الناس يقتنعون بكثير من الهراء.. فهل يختلف هذا كثيراً عن تصديق تمثيلية غزو الفضاء؟

وما يزيد الأمر تعقيداً، هو تحيزات وسائل الإعلام ذاتها.. فمؤخراً، راح الباحثون يشككون في نطاق الهلع التي أحدثته واقعة حرب الفضاء الإذاعية هذه.. قائلين: إن الذعر لم يكن عاماً، بل كانت أحداثاً فردية تم تهويلها من قِبل الصحف الورقية وقتها، في إطار حربها التنافسية مع غريمها الجديد.. الراديو.. لإبرازه كوسيلة غير فعالة لمعرفة الأخبار!

أياً كان ما حدث وقتها، إلا أنه واقعة كاشفة لبعض جوانب الطبيعة البشرية.. سواء للذين صدقوا أياً كان عددهم، أو الذين نقلوا الخبر أياً كانت نواياهم..

وهو ما يقودنا إلى أن تدريب الناس على التفكير النقدي أصبح ضرورة حتمية في عصرنا الحالي..

لم نعد نعاني نقص المعلومات، بل غزارتها إلى درجة احتياجنا لتبين الطريق وسطها.. أصبحنا في حاجة لتعليم الطلاب في المدارس كيفية التحقق من المعلومات وتمييز الشائعات على «الإنترنت».. لم يعد حفظ «الإجابة النموذجية» مفيداً، بقدر معرفة كيفية الوصول إليها والتدقيق في مصادرها..

كي لا يأتي يوم تجري فيه في الشارع خوفاً من تصريح الدكتور «آي آم لاير» على «واتساب»!