زوجات 17 سفيراً في زيارة إلى قصر الحصن

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة أبوظبي للفنون زيارة لزوجات سفراء 17 دولة داخل دولة الامارات العربية المتحدة إلى قصر الحصن اليوم، للتعرف على تاريخ إمارة أبوظبي وإرثها الغني الذي يربط قصة نجاح بين الماضي والحاضر، ويعكس ملامح الثقافة الإماراتية الأصيلة وهويتها العريقة هذا بالإضافة إلى تجولهن في معرض «الأزياء عبر العصور» هذا المعرض الذي يستكشف تطور الأزياء في الفترة من الأربعينيات، وحتى ثمانينيات القرن العشرين.

وأشار الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون إلى أن تنظيم هذه الزيارة للتعريف بأهم صرح تاريخي وتراثي في مدينة أبوظبي والذي يعد من أبرز المعالم السياحية، ولدعم وترويج الخطط التي وضعتها الدولة لتنشيط السياحة الداخلية التي تشجع الناس على زيارة الأماكن الأثرية، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسة في نشر الوعي الثقافي والإنفتاح على ثقافات الشعوب المختلفة.

وأعربت ماريا فيشر قرينة السفير الألماني لدى الدولة رئيسة مجموعة زوجات السفراء، عن شكرها وتقديرها إلى الدكتور حامد السويدي لرعايته لهذه الزيارة وإلى فريق عمل قصر الحصن ودائرة الثقافة والسياحة، على المساعدة في ترتيبها، وأضافت: كان من ضمن أولويات مجموعتنا هو زيارة قصر الحصن للتعرف على الكثير من الأحداث التي شهدها والاطلاع على التطورات والإنجازات المختلفة التي عاصرها، واهتمامنا أيضاً بالتعرف على ثقافة هذا البلد الرائع الذي استقبلنا بحرارة.