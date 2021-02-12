عيضة المنهالي يغني: «إصبر عليّه»

دبي (الاتحاد)

شارك الفنان عيضة المنهالي جمهور الوطن العربي بأغنية جديدة حملت عنوان «إصبر عليّه»، مجدداً تعاونه مع الشاعر رامي العبودي في كلمات الأغنية، ومع المايسترو ميثم علاء الدين من ناحية الألحان والتوزيع الموسيقي، مؤكداً سعادته بهذا العمل، الذي يحمل فكرة جديدة في الكلمة والأسلوب الغنائي الذي أحب المنهالي أن يقدمه للجمهور الخليجي والعربي الذي يكّن له كل محبة وتقدير.

وقام بعملية المكس والماسترنغ المهندس جاسم محمد، وتم طرح الأغنية عبر قناته الرسمية في «اليوتيوب» ضمن فيديو كليب جهّز خصيصاً، متضمناً كلمات الأغنية وكافة التفاصيل الخاصة بتسجيل وتنفيذ الأغنية وتحت إشراف ومتابعة ادارة أعماله صالح العلي، محققة نسبة مشاهدات عالية مع الساعات الأولى لعرضها.