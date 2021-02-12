وفاة عازف البيانو والملحن الأسطوري تشيك كوريا

توفي عازف البيانو والملحن الأسطوري تشيك كوريا، بحسب بيان نُشر يوم الخميس عبر صفحته على فيسبوك.

وتوفى الموسيقي البالغ من العمر 79 عاماً بسبب إصابته بمرض السرطان.

وجاء في البيان: "طوال حياته ومهنته، استمتع تشيك بالحرية والمرح الذي كان لديه في ابتكار شيء جديد".

"لقد كان زوجاً وأباً وجداً محبوباً ومعلماً وصديقاً للكثيرين".

وفاز كوريا بـ 23 جائزة جرامي طوال حياته المهنية، كما لقبه الصندوق الوطني للفنون باستاذ موسيقى الجاز في عام 2006.