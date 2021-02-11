«منشورات بغيضة» تحرم كارانو من حرب النجوم

لوس أنجلوس (د ب أ)

لن تشارك الممثلة الأمريكية، جينا كارانو، في أي من المشروعات المستقبلية لسلسلة أفلام «حرب النجوم».

وقال متحدث باسم شركة «لوكاس فيلم» الأميركية لإنتاج الأفلام والبرامج، والمعروفة بصنع سلسلة «حرب النجوم» إن جينا كارانو لا تعمل حالياً لدى الشركة، وليس هناك خطط لذلك في المستقبل.

وأضاف: «ومع ذلك، نشير إلى أن المنشورات التي تشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشوه سمعة الناس بناءً على هوياتهم الثقافية والدينية، تعتبر بغيضة وغير مقبولة».

وكثيراً ما تسببت كارانو «38 عاماً» في إثارة الغضب بسبب تصريحاتها على الشبكات الاجتماعية.