احتفال فردي بكرنفال كولونيا

ألماني وحيد يحتفل بعيد الكرنفال أمام كاتدرائية كولونيا في ألمانيا، بعد إلغاء الاحتفالات بسبب جائحة كورونا، وقبل تفشي الفيروس كان الآلاف من سكان جنوب وغرب ألمانيا، يشاركون في كرنفال كولونيا، ويعتبرونه متنفساً شتوياً وفرصة للتحرر من قيود الحياة والروتين اليومي.

(رويترز)