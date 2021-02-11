العزف ينمي الذكاء

أبوظبي (الاتحاد)

وجد تقرير جديد أن الهوايات الجديدة التي شغلت الناس أثناء الوباء، يمكن أن تحسن ذكاء أفراد عائلتك.

وطلب موقع «DIY» المخصص للفيديوهات التعليمية، من أكثر من 4500 متطوع اختيار هواية لممارستها أثناء الوباء، وإجراء اختبار الذكاء، ثم إجراء نفس الاختبار بعد ستة أشهر لمعرفة أي من الهوايات قد يحسن الذكاء الدماغي، ويزيد من المادة الرمادية.

وأظهرت الأبحاث أن الذين لديهم المزيد من المادة الرمادية يميلون إلى امتلاك معدلات ذكاء أعلى. وقال الدكتور فيكتور إم فورناري الطبيب النفسي للأطفال والمراهقين في نيويورك إن التقرير وجد أن تعلم العزف يزيد من هذه المادة في الدماغ، ويعزز الذاكرة والتفكير ومهارات القراءة.

ووفقًا للتقرير، كانت الحياكة هي الهواية الثانية على قائمة أنشطة تعزيز الدماغ، تلاها ممارسة الرياضة، ثم القراءة وبعدها ممارسة التأمل.

وأوضح الدكتور فورناري أن المخ عضو تحفزه الهوايات، وكل نشاط يحفز مناطق مختلفة منه، وتساعده على التطور والنضج.