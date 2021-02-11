5 نصائح لديكور المنزل الصغير

ترجمة عزة يوسف

ينصح خبراء الديكور والتصميم بوضع لمسات الديكور على مساحة صغيرة بأفضل طريقة ممكنة، وكل ما عليك هو فهم الأسلوب الجمالي.

المرايا الكبيرة

أبسط نصيحة عملية في أساسيات الديكور، حيث تؤدي المرايا الكبيرة إلى جعل أي مساحة تبدو أكثر اتساعاً، ويمكن وضعها على أبواب الغرف أو خزانة ملابسك، وتتوفر في إطارات فاخرة يمكن أن تضفي على منطقة خلع الملابس مظهراً مختلفاً.

الإضاءة

تعتبر المصابيح الذكية رائعة لإضاءة وسطوع المكان، ويمكن جعل الضوء خافتاً لمنطقة دافئة مريحة، وتساعد الإضاءة المناسبة على جذب المزيد من الاهتمام إلى الموضع، وتُعطي إحساساً باتساع المساحة، والإضاءة داخل الخزانات فكرة رائعة.

الحركة

استخدم أبواباً منزلقة لخزانة ملابسك، إذ أنها تضفي الاتساع على المكان وتمنح شعوراً بالرحابة، ويعتبر الأثاث البسيط والقابل للطي مثالياً لمنطقة ارتداء الملابس المحدودة، ويقلل الحد الأدنى من استخدامك، ويسهل الحركة في المساحة الصغيرة.

اللعب بالألوان

لا يجب استخدام الألوان الداكنة أبداً للمساحات الصغيرة لأنها تجعلها تبدو أصغر حجماً، ويُنصح دائماً باستخدام ألوان طلاء فاتحة ومحايدة لتفتيح المنطقة الصغيرة، وجعلها تبدو أكبر مما هي عليه.

اللوحات

تضيف الصور الفنية والشخصية طابعاً سحرياً على الغرفة، يمكنك وضع الصور المفضلة لديك واختيار أحجام إطارات مختلفة بحيث تبدو الجدران استثنائية ومميزة.