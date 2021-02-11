إليزابيث: الطهي والتنظيف أكثر متعة من الحفلات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الممثلة الأميركية إليزابيث أولسن أنها تفضل أن توجد في المنزل تقوم بالأعمال المنزلية بدلاً من الخروج والاحتفال والاستمتاع بوقتها، بل إنها كانت تستمتع بذلك طوال الوقت في بداية فترة الإغلاق.

وذكر موقع «Tulsa World» أن نجمة مسلسل «WandaVision» كانت سعيدة بفكرة الإغلاق عندما بدأت جائحة فيروس كورونا، ورأت أنه سيكون أمراً ممتعاً، لأنها تحب القيام بتنظيف منزلها.

وقالت إليزابيث، إن حياة ربة المنزل تمثل منطقة راحتي، أشعر براحة أكبر عند وجودي في المنزل للطهي والتنظيف والبستنة أكثر من الوجود في حفلة، بالنسبة لي الحياة المنزلية نعمة.

وكشفت النجمة، البالغة من العمر 31 عاماً، التي تقيم في مدينة ريتشموند، عن أنها تقضي معظم وقتها في المطبخ، وأن الطهي من أفضل الأمور بالنسبة لها، وتنظف المطبخ، وتلك القاعدة رقم واحد؛ لأن المطبخ يجب أن يكون نظيفاً دائماً، حتى تتمكن من طهي الوجبة التالية.

إلا أن إليزابيث، التي تصور حالياً فيلم «Doctor Strange» وتلعب فيه دور شخصية سكارليت ويتش، أقرت بأن قواعد الإغلاق أصبحت محبطة؛ لأنها استمرت لفترة طويلة، وتفتقر إلى التواصل البشري، لكنها تحاول الحصول على بعض الهواء النقي، من خلال الخروج للتمشية، أو زيارة محل البقالة.