6 خطوات لتحسين علاقتك بزوجتك

ترجمة عزة يوسف

نشر موقع «Insider» بعض العلامات الدالة على تحول العلاقة بين الزوجين إلى علاقة سامة، وحدد كيفية معالجتها عن طريق تفهم المشكلة ومناقشة الحلول بوعي.

الثقة

شريك الحياة هو الشخص الذي يمكنك الاعتماد عليه، ويكون مسانداً لك على الدوام، وعند افتقار زوجتك إلى الثقة فيك.. ينصح الخبراء بالبحث عن السبب الحقيقي ومحاولة إصلاح أساس المشكلة والتراضي بعد زوال السبب تجنباً لعدم بقاء أي رواسب داخلية.

التواصل

يوضح الخبراء أن أشكال التواصل العدواني الصريحة تشمل الصراخ في الزوجة، وتبادل العبارات المؤذية، ورمي وكسر الأشياء، والتي قد يؤدي أي منها إلى التوتر والمزيد من الشعور بعدم التقبل بين الشركاء.. وعلى الزوج الاعتماد على الاحترام والتواصل المنفتح والتعامل بهدوء في الأمور الأكثر تعقيداً.

السلوكيات

لا يحق لشريكك مراقبة أفعالك أو معتقداتك، كما لا يحق له إخبارك بما عليك فعله أو إجبارك على أي سلوكيات معينة لمجرد أنه يرى أنها التصرفات الصائبة.

ومن أهم العلامات على العلاقة السامة شعور الزوجة برغبة الزوج معرفة كل ما تقوم به أو محاولة السيطرة على أموالها أو عزلها عن أحبائها، أو طلب الوصول إلى أجهزتها الشخصية.

الكذب

عندما تكذب على زوجتك، فذلك يعتبر دليلاً على عدم احترامها كشريكة حياة تستحق الصدق والاهتمام، ويؤدي الكذب إلى انعدام المصداقية وعدم الشعور بالأمان، وهو من الدلائل على علاقة زوجية سامة.

التجاهل

إذا كانت علاقتك تدور باستمرار حول إسعاد شريكك وتجاهل احتياجاتك، يكون ذلك مؤشراً على العلاقة السامة، حيث إن العلاقة الصحية تتطلب الاهتمام المتبادل، وبذل الجهد من الجانبين لتحمل مسؤولية الحياة الأسرية.

الاستنزاف

من الضروري أن تفكر في كيفية تأثرك بعلاقتك مع شريكك وتأثيرها على حياتك، فإذا كنت تضطر إلى إهمال صحتك النفسية وأولوياتك للرعاية الذاتية، وتضيع الوقت والطاقة العقلية في النزاع والخلاف المستمر، فإن ذلك يدل بالتأكيد على علاقة غير سوية.