قناع الطماطم لبشرة صافية

ترجمة عزة يوسف

التمتع ببشرة صافية وناعمة الشغل الشاغل للكثير من السيدات، لا سيما إذا كن يعانين البثور أو التجاعيد، لذا قدم موقع «Times of India» العديد من الأقنعة الطبيعية البسيطة التي تستطيع أي سيدة القيام بها لتتمتع ببشرة جميلة، مع شرب 8 أكواب من الماء يومياً.. أهمها وضع ثمرة طماطم طازجة في الخلاط، ثم دهن الوجه بها 10 دقائق، ثم غسله بالماء للحصول على بشرة أكثر نعومةً وإشراقاً. كما يمكن خلط عصير الليمون مع بياض بيضة، ووضعه على الوجه، ثم تركه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ، ويمكن تكرار القناع مرتين في الأسبوع.