«ضي القمر» دراما مشوقة على قناة أبوظبي وتطبيق ADTV

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن بدء عرض مسلسل «ضي القمر» الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية «إلا أنا» على قناة أبوظبي وتطبيق ADTV اعتباراً من 14 فبراير الجاري، وذلك أيام الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات (6 مساءً بتوقيت السعودية).

وتدور أحداث حكاية «ضي القمر» حول شابة ثلاثينية تزوجت منذ عدة أعوام من حبيبها الذي خططت معه لبناء حياتهما معاً، بدأت الخطة بالاستقرار المادي أولا، وبعد أن هدأت أمواج الحياة حان الوقت التفكير بالأطفال، لكن تتفاجأ تلك المرأة الثلاثينية بأن فرصها في الإنجاب أصبحت ضعيفة لتبدأ رحلة المعاناة.. تتجه إلى أحد أهم المراكز المتخصصة في الخصوبة والإنجاب، وهناك تتقاطع حياتها مع حياة شابة في منتصف العشرينيات من طبقة اجتماعية مختلفة، وتتكون صداقة من نوع خاص بينهما.. شخصيتان شديدتا الاختلاف تجمعهما الرغبة الملحة في الإنجاب التي تثبت من خلالها كلا المرأتين أنها أنثى مكتملة، وأنها كفء لدورها الذي خلقت من أجله في هذه الحياة.. تتعثر خطواتهما أحياناً، ولكنهما لا تتوقفان عن محاولاتهما المستميتة للإنجاب.

ويشارك في هذا العمل نخبة من النجوم من بينهم كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب، ومحمود العمروسي وغيرهم، وهو من إخراج أحمد حسن.

وبالإضافة لهذا المسلسل، يمكن للجمهور الكريم متابعة جميع برامج ومسلسلات شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي من خلال خدمة «AVOD» على تطبيق «ADTV» المتوفر على متجري «آبل» و«جوجل بلاي»، إلى جانب خدمة البث على «أندرويد تي في» «وآبل تي في».