«واحة العسل».. شهد مهرجان الشيخ زايد

هناء الحمادي (أبوظبي)

أصبح مهرجان زايد 2021 الوجهة المفضلة التراثية لجميع سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين، حيث يمنح الزوار الفرصة للاستمتاع بآلاف الاستعراضات الفنية والعروض والأهازيج الفلكلورية، وحقق المهرجان حضوراً جماهيرياً لافتاً من الأسر والأفراد الذين توافدوا للاستمتاع بفعاليات الحدث الثقافي الترفيهي التعليمي العالمي الكبير، وخوض تجارب تفاعلية ممتعة للتعرف على مختلف حضارات العالم عبر الأجنحة والمشاركات، التي تستعرض جوانب متعددة من الثقافات والموروث الشعبي لعشرات الدول الخليجية والعربية والعالمية في المهرجان الذي تقام فعالياته بمنطقة الوثبة، من 20 نوفمبر الماضي إلى 20 فبراير الحالي.

العسل البلدي

ويتوقف زوار جناح دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أمام الكثير من التفاصيل الجميلة، التي تجذب الكبار والصغار لاستكتشاف تفاصيل الجناح، من حيث البناء، والذي صمم على الطراز المعماري الأصيل الذي يجسد العمارة الطينية القديمة، وبيوت أهل الواحة.

ويقدم الجناح أنشطة تراثية وثقافية، من بينها عروض الحرف التقليدية اليدوية، مثل: الخوص، والتلي، والسدو، وتحضير القهوة، بالإضافة إلى فرق فنون شعبية تؤدي عشرات العروض الحية من العيالة، واليولة طوال فترة المهرجان، كما يضم ركناً لتعريف الزوار بنوعية الصقور، والتقاط الصور التذكارية معها، فيما تحظى واحة «العسل البلدي»، التي تحتوي على أهم أنواع العسل وطرق جنيه باهتمام كبير من قبل الزوار.

«المشارك» محمد أحمد يختبر جودة العسل (تصوير: عادل النعيمي)

ويحرص محمد أحمد أحد المشاركين في مهرجان الشيخ زايد على تعريف الزوار بتفاصيل مهمة عن «العسل البلدي» وأهم أنواعه، سواء «السمر» أو «السدر»، وخطوات الجني بالطريقة التقليدية، حيث يذكر أن إنتاج العسل في دولة الإمارات مرتبط بثلاثة مواسم رئيسة، ويعتمد على موسم سقوط الأمطار، وتشتهر الإمارات منذ القدم بثلاثة أنواع من العسل، وهي، السمر، والسدر، والغاف.

ويقول: «عسل السمر يبدأ جنيه من شهر أبريل إلى يونيو، أما عسل الغاف، فمن شهر مايو إلى يوليو، والسدر يبدأ جنيه من سبتمبر إلى نوفمبر، وارتبط اسم عسل الغاف بشجرة الغاف المعروفة في دولة الإمارات، والتي تكثر في المناطق الصحراوية الرملية، وفي جوانب الطرقات السريعة، وهي شجرة قديمة يرعى النحل من زهرتها التي كانت تسمى «الخريط» قديماً.

ويضيف: «يتميز عسل الغاف بنسبة السكريات العالية جداً وهو من الأنواع التي تتبلور، أما بالنسبة لعسل السمر، فيعتمد على شجرة شوكية تشتهر بها المناطق الجبلية والسهول الصخرية، ويرعى النحل من زهرتها «البرم»، وبالنسبة لعسل السدر، فيتم استخلاصه من زهرة «اليبياب»، وهي شجرة لها استخدامات عدة، حيث كان الآباء الأولون يستخدمون ثمرتها في الطعام وحطبها لإشعال النار عدا ذلك تمتاز بظلها البارد.

ويذكر أيضاً «من ضمن المسميات المحلية القديمة للنباتات والأشجار، التي كان يستخلص منها العسل، تأتي شجرة «القرط» ونباتات «الشكاع»، «المرخ»، «الخرمان»، «الشوع» و«الحدوم»، وغيرها من النباتات الموسمية المرتبطة بسقوط الأمطار، ويؤكد أن فترة «عمار» الخلية وهي الفترة التي يقوم خلالها النحل بجمع الرحيق أو تكوين العسل من الأشجار البرية لا تتعدى عشرة أيام، أما الفترة المتبقية من الموسم، فهي من نصيب النحالين، للبحث عن أماكن هذه الخلايا لقطفها وتسكينها.

أنواع مختلفة من العسل البلدي

ويوضح محمد حمد، الذي يقدم في ركنه شرحاً وافياً عن «العسل البلدي»، الفوائد الصحية للعسل واستخداماته، مرتدياً أحياناً زي النحّال.. قائلاً: «كل أنواع العسل جيدة ومفيدة، ولا يمكن تصنيفها إلا في حالة التميز ما بين العسل الطبيعي وعسل المناحل أو عسل المزارع، فهنا يكون العسل الطبيعي أفضل وأكثر فائدة من الناحية الصحية، حيث يعد من الأغذية المفضلة عند أغلب البشر، إلا أن العسل الإماراتي (خاصة السدر والسمر) يعتبر عند أهل الإمارات أفضل من عسل العشب والزهور، فعسل السدر يتربع في مقدمة القائمة لندرته وغلاء سعره، وينصح محبي العسل بهذين النوعين بالذات لاعتماد النحل في المرعى على الأشجار الجبلية النظيفة، بعيداً عن الشجيرات والزهور التي تطالها الكيماويات.

مذاق طيب

بدوره، أكد سالم الحريثي شراءه مجموعة عسل السمر والسدر باعتبارهما من أجواد الأنواع، التي يفضل تناولها صباحاً، ويقول: «المهرجان بالفعل هذا العام مختلف جداً، حيث تتنوع المنتجات سواء المحلية أو العالمية، لكن يبقى العسل البلدي مطلب الكثير من الزوار خاصة الإماراتيين الذين لا غنى لهم عن تذوق العسل المحلي، والذي يمتاز بجودته ومذاقة الشهي الطيب.

مريم حميد التي تزور المهرجان برفقة زوجها، أوضحت أنها من محبي العسل الإماراتي، والذي يعد من أفضل الأنواع، والأغذية المفضلة عند أهل المنطقة.

أدوات يعتمد عليها النحال في جمع العسل

صور تذكارية

يحرص زوار مهرجان الشيخ زايد التراثي على التقاط صور تذكارية بزي النحّال أو مع أنواع العسل، وحضور الورش التفاعلية التي تقدم للزوار للتعريف بالعسل البلدي في جناح دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ويفتح الجناح أبوابه الساعة الرابعة عصراً.