مسلسلات رمضان في «مأزق الاعتذارات»

سعيد ياسين (القاهرة)

وضعت اعتذارات بعض الفنانين والمخرجين، العديد من المسلسلات المقرر عرضها خلال رمضان المقبل في مأزق كبير، نظراً لضيق الوقت، وارتباط البدلاء المرشحين بأعمال يجري تصويرها ويسعى أصحابها للانتهاء منها في أسرع وقت.

«ضد الكسر»

اعتذر كريم فهمي عن عدم المشاركة في مسلسل «ضد الكسر» أمام نيللي كريم ولقاء الخميسي، ويحاول القائمون على العمل البحث عن ممثل بديل على وجه السرعة، على أن يتم تأجيل المشاهد المقرر مشاركته فيها لحين الاستقرار عليه. وكان «ضد الكسر» شهد اعتذار كاملة أبو ذكري التي أبدت رغبتها في العودة إلى السينما، والحصول على راحة بعد مسلسل «بـ 100 وش»، كما اعتذر عنه أحمد نادر جلال لارتباطه بإخراج مسلسل «كوفيد 25».

«عش الدبابير»

وشهد مسلسل «عش الدبابير» لمصطفى شعبان وعمرو سعد، اعتذارات كثيرة، منهم إلهام شاهين وحلت مكانها دلال عبدالعزيز، كما اعتذر عباس أبو الحسن وحل مكانه وليد فواز، واعتذر عمرو عبدالجليل، ولكنه عاد مجدداً بعد الاتفاق على تنسيق مواعيد تصوير مشاهده مع الأعمال الأخرى.

وحلت رانيا يوسف بدلاً من حنان مطاوع التي اعتذرت لارتباطها بأعمال أخرى، واللافت أن المؤلف محمد سيد بشير كتب عدداً من الحلقات ثم اعتذر عن عدم استكماله، وتمت الاستعانة بورشة المؤلفة عبير سليمان لكتابة بقية الحلقات.

«بين السما والأرض»

وتكرر الأمر مع مسلسل «بين السما والأرض» لهاني سلامة، حيث رشحت له في البداية ليلى علوي التي اعتذرت لرغبتها في التركيز على السينما، من خلال فيلمها «ماما حامل»، وتم الاستقرار على غادة عادل للقيام بدورها.

وحل أحمد بدير بدلاً من نبيل الحلفاوي الذي اعتذر حتى لا يجمع بين عملين في وقت واحد، حيث كان يستكمل تصوير دوره في «القاهرة كابول».

«الحرامي»

واعتذرت رانيا يوسف عن الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي» أمام أحمد داش وبيومي فؤاد، لارتباطها بتصوير مسلسلين رمضانيين يستغرقان كل وقتها، وهما «عش الدبابير»، و«كل ما نفترق».

وأشارت إلى أنها حرصت قبل ارتباطها بالمسلسين على إنهاء دورها في الجزء الثاني من مسلسل «اللعبة» أمام هشام ماجد وشيكو.

«نسل الأغراب»

واعتذرت نرمين الفقي عن مسلسل «نسل الأغراب» أمام أحمد السقا وأمير كرارة، وحلت مكانها نجلاء بدر، وقالت نرمين: إن اعتذارها جاء لصعوبة الجمع بين العمل ومسلسلين آخرين يعرضان في رمضان، وهما «النمر» مع محمد عادل إمام، و«ظل راجل» مع ياسر جلال، إلى جانب استكمال بقية مشاهدها في مسلسل «شارع 9».

«بدر البدور»

وخرج مسلسل «بدر البدور» لروبي من السباق الرمضاني بسبب الاعتذارات، حيث اعتذر عنه آسر ياسين ومحمد ممدوح لارتباطهما بأعمال أخرى، كما اعتذر المخرج محمد ياسين لارتباطه بالجزء الثالث من «الجماعة»، وحل مكانه كريم الشناوي الذي اعتذر لعدم الانتهاء من كتابة النص.

«قصر النيل»

وبسبب عدم الوصول إلى اتفاق على الأجر، اعتذر المخرج هادي الباجوري عن مسلسل «قصر النيل» لدينا الشربيني وأحمد مجدي، وحل مكانه خالد مرعي.