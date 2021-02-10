حديقة الحيوانات بالعين تكثف الإجراءات الاحترازية

العين (الاتحاد)

أعلنت حديقة الحيوانات بالعين عن إيقاف جميع الأنشطة والتجارب، حفاظاً على التباعد الجسدي، وتقليل الكثافة الجماهيرية، مع الالتزام بتوفير الخدمات الأساسية للزوار كالنقل والمطاعم، تماشياً مع الإجراءات الاحترازاية المكثفة للحد من انتشار فيروس كوفيد.

كما خفضت الحديقة ساعات العمل إلى 8 ساعات من الساعة 10:00 صباحاً حتى 06:00 مساءً، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة الشاملة والمتكاملة لزيادة مستويات الوقاية من الوباء، وتوفير جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الزوار والموظفين والتنوع الحيواني الكبير الذي تزخر به الحديقة بحوالي 4000 حيوان من مختلف أنحاء العالم، 30% من أنواعها مهدد بالانقراض.

وقال عمر محمد العامري مدير إدارة العمليات في حديقة الحيوانات بالعين: تتيح الحديقة فرصة مميزة للعائلة والزوار لقضاء أوقات فريدة وممتعة من خلال التجول فيها وفي مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، والذي سيكون متاحاً للزوار مع تقديم بعض الخدمات مثل عربات نقل الزوار وتأجير الدراجات الجبلية، وسيكون موعد حجز آخر تذكرة الساعة الخامسة مساء، وإخلاء الحديقة من الزوار الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما سيتم إغلاق سفاري العين مؤقتاً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة، وندعو الجمهور إلى متابعة آخر المستجدات، وإجراءات الزيارة عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.

كما تدعو الحديقة الجمهور للاستفادة من خصم 10% على تذاكر الدخول عبر تطبيقها الهاتفي الذكي وموقعها الإلكتروني للتشجيع على التباعد الجسدي، وتقليل الكثافة الجماهيرية، ورفع الوعي بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم لاستخدام القنوات الإلكترونية.