تونس.. "الرجل الذي باع ظهره" يشق طريقه للأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية المانحة لجائزة الأوسكار، الثلاثاء، القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية والتي ضمت 15 فيلماً من بينها "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

وكتبت المخرجة على صفحتها بموقع فيسبوك باللغة الإنجليزية "نعم فعلناها.. وصلنا للقائمة المختصرة للأوسكار 2021. شكراً لكل من أحب "الرجل الذي باع ظهره"".

الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء التي أقيمت على أرض الواقع أو افتراضياً ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

يقام حفل توزيع الدورة 93 للأوسكار يوم 25 أبريل في هوليوود بمدينة لوس انجليس ويبث عالمياً عبر شبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية.