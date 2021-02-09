سالم الصوافي مبدع «لحظات 2020»

نسرين درزي (أبوظبي)

عندما تقدم المصور الإماراتي الموهوب سالم سرحان الصوافي (27 عاماً) للاشتراك في مسابقة «لحظات 2020» التي نظمتها «ناشيونال جيوجرافيك أبوظبي»، لم يتوقع أن تفوز صورته بالجائزة الأولى من بين 27 ألف مشارك من 23 دولة.

وعندما زُف إليه الخبر السار تأكد أن لا شيء مستحيل بوجود الإرادة والتصميم، حيث سيمضي بتطوير موهبته في التصوير للوصول إلى العالمية، معتبراً أن أي نجاح يحققه لا يعود له وحده، وإنما ينسبه إلى دولة الإمارات التي لا توفر فرصة إلا وتدعم من خلالها الطاقات الشابة.

قصص الشارع

وذكر سالم الصوافي في حديث لـ«الاتحاد» أنه منذ بداياته في التصوير مطلع عام 2015، كان مصرّاً على التنويع في اللقطات بما يتناسب مع المشاهد أمامه. فهو لا يخرج بقصد تصوير المناظر الجميلة فحسب، وإنما تستفزه قصص الشارع فتتولد بداخله رسائل يقرر ترجمتها بعدسته. وهذا ما يدفعه دائماً إلى المزج بين الملامح العصرية ومفردات البيئة المحلية سواء البحرية أو الجبلية أو الصحراوية، ليخبر من خلال صوره روايات لا تقتصر على جماليات اللحظة، بل تغوص في عوالم التنوع الآسر الذي يحمل أكثر من عنوان».

عميقة وحقيقية

وبالإضاءة على مسابقة «لحظات 2020» التي فاز فيها بالمركز الأول، وكانت تحت شعار «عام عشناه بشكل مختلف»، أوضح سالم أن صورته التي لفتت لجنة التحكيم كانت فكرتها عميقة وحقيقية في آنٍ، إذ ارتأى أن يدوّن زمن التغييرات التي فرضتها جائحة «كورونا» عبر صورة لأفراد عائلته وهم يصلون جماعة في المنزل بعد إغلاق المساجد ودعوة المؤذنين إلى التزام الصلاة في البيوت. وقال إن ظروف الحياة في مواجهة «كورونا»، أوحت له بالكثير من الأفكار التي دوّنها عبر عدسته، لاسيما أن يوميات الناس عموماً ما عادت كما كانت في السابق، وطرأت عليها تعديلات تستدعي التوقف عندها من باب توثيق اللحظة.

منظور متفرد

سالم الذي درس القانون في جامعة العين ويعمل في شركة بترول، يعتبر التصوير ملاذه المفرح الذي يعزز طاقته ويدفعه دائماً إلى التجديد. وهو تعلّم فنون العدسات من خلال اطلاعه على المنتديات المتخصصة، وخضوعه لدورات تدريبية أثرت معرفته، إضافة إلى حرصه على الاستفادة من خبرات المصورين المحترفين ممن كانت له الفرصة باللقاء بهم. ويقول: «طموحاتي في مجال التصوير ليس لها حدود، ومن أهدافي أن أترك بصمة من خلال صوري، بحيث يعرف الناظر إليها أنها تعود لي حتى قبل أن يقرأ توقيعي عليها». وهو يميل إلى تصوير الطبيعة والمشاهد المعبّرة بما فيها القضايا الإنسانية والوجوه المعمّرة التي تظهر في تجاعيدها تجارب الزمن وتراكم الأحداث.

وبالرغم من الاختلاف الذي يواجهه في أنواع التصوير التي تستهويه، إلا أن غايته الأولى أن تخرج صوره إلى الناس بمنظور متفرد لا يشبه الأعمال التقليدية. ويرى أن جمالية الصورة بأن تكون مكتملة لجهة قواعد التصوير الأساسية وأن تكون مختلفة من ناحية الزاوية، وهذا ما يميز لقطة عن أخرى، إذ إن المناظر تتشابه، ولا يمكن التفريق بينها إلا من خلال عين المصور الذي يبدع بعدسته في التركيز على مناطق معينة يريد من خلالها لفت انتباه المشاهد.

زوايا ناطقة

فترة الشروق هي أجمل مواقيت التصوير بالنسبة لسالم الصوافي، حيث تكون الأجواء نضرة، ويكون كل شيء من حوله ساكناً. وهو يكثف خروجه إلى مواقع التصوير أيام الشتاء؛ لأن اللقطات في الجو البارد تجذبه لتجسيد مشاهد مغايرة، وكذلك حركة السوق التي يترقبها بشغف، مسلطاً عدسته على الزوايا الناطقة بتفاصيلها.

وينصح سالم المصورين الهواة بالبحث عن المعلومة من المكان الصحيح، وأن يعملوا باستمرار على تطوير مهاراتهم لتحقيق التقدم، والتمكن من إلهام الآخرين. ويرى أن هواية التصوير باب فسيح يمكن للشباب أن يعبروا منه إلى عالم يحمل لهم الكثير من المفاجآت ويدفعهم كل يوم إلى تحدي الذات وتجويد العمل بالممارسة والخبرة، إذ إن الأخطاء هنا لا تتكرر ولا يمكن أن يتجاوزها المصور إلا بالتجربة والمقارنة، وصولاً إلى الغاية المنشودة والصورة المتميزة.

منصة عرض

تسعى مسابقة لحظات

للتصوير الفوتوغرافي التي

انطلقت بنسختها العاشرة

في أغسطس الفائت،

إلى استئناف مسيرتها

في دعم المواهب الطموحة،

عبر توفير منصة عرض

أعمالهم المبدعة.