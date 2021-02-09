شريف سلامة في «شقة 6»

القاهرة (الاتحاد)

بدأ شريف سلامة تصوير مسلسل «شقة 6»، الذي تشاركه بطولته روبي في ثاني عمل درامي يجمعهما بعد «رمضان كريم»، وينتمي العمل الجديد إلى نوعية الـ15 حلقة.

وقال سلامة لـ«الاتحاد» إنه من المقرر أن يعرض المسلسل في رمضان المقبل، وتدور أحداثه في قالب تشويقي حول قصة غامضة في إحدى البنايات، حيث يحدث أمر داخل شقة يقلب حياة الجيران رأساً على عقب.

ولقي فيلم «عمار» الذي يشارك في بطولته ردود فعل طيبة عندما عرض على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة، ويقدم فيه شخصية مهندس يعمل بدولة الإمارات ويعود إلى مصر مع زوجته، وأبنائهما الثلاثة ويقيمون بمسكنهم الجديد الذي يبدأ تدريجياً امتصاصهم.

وقال شريف إن «عمار» ينتمي لنوعية أفلام الرعب، ومن الأدوار التي لم أقدم مثلها من قبل، ولدي تفاؤل كبير بالعمل.