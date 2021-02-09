كيف تحمي صحة طفلك النفسية؟

أبوظبي (الاتحاد)

تشير الأبحاث إلى أن كثيراً من الأطفال يعانون مشكلة تتعلق بالصحة النفسية، وتؤثر طريقة تعاملهم مع الإجهاد والتوتر بشكل كبير على حالتهم.

وأوضح موقع «Times Of India» أنه في حين لا يمكن منع تعرض طفلك لمشكلات نفسية وعقلية، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات للحفاظ على نفسيته.

العادات الصحية

تعود معظم المشكلات النفسية إلى عادات نمط الحياة غير الصحية، ويؤدي تشجيع أبنائك على تبني نظام غذائي صحي والنوم السليم وممارسة التمارين اليومية إلى الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية.

الملاحظة

لاحظ التغيير في تصرفات طفلك وسلوكه، لأن الوقوع في المشاكل بشكل متكرر يُعد دليلاً على أن هناك شيئاً يزعجه ويؤثر على حالته النفسية بالسوء.

الدعم

استمع لطفلك واظهر له دعمك في الأوقات الصعبة، واظهر له حبك وحرصك على الحفاظ عليه، بما يبني الثقة بينكما.

التعامل مع التوتر

أوضح لطفلك أن الشعور بالإجهاد جزء طبيعي من الحياة ولا يستطيع أحد الهروب منه، ولكن المهم كيفية التعامل مع التوتر بطريقة صحية للنجاح في المستقبل.

قدوة جيدة

يتعلم الأطفال غالبية الأشياء من خلال مراقبتهم لوالدهم ووالدتهم، لذا اهتم أولاً بنفسك وبصحتك النفسية، بما يساعد على خلق بيئة صحية لهم وتقديم مثال إيجابي.