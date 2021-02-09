صباح زيداني تغني «هو ذا ظلي»

محمد نجيم (الرباط)

في أول تعاون فني مع بيت الشعر في المغرب، تطل الفنانة صباح زيداني بأغنية جديدة، بعنوان «هو ذا ظلي» للشاعر حسن نجمي، ضِمن مشروعٍ شِعري وفنّي، يطلقه بيتُ الشعر في المغرب بهدف إعادة ربط الشعر بالفضاء الإبداعي العام وخاصّة الموسيقي والغنائي.

وقال مراد القادري رئيس بيت الشعر: أثرى الشعراء المغاربة المتن الشعري للأغنية المغربية، فقد منحوها قصائد تحولت، من خلال أوتار ملحنين مقتدرين، إلى أغانٍ تتردد على ألسنة وشفاه الناس في المناسبات.

وتحمل هذا المشروع الفنانة صباح زيداني التي جعلت من الشعر المغربي أفقاً لتفكيرها واشتغالها، وذلك عندما قدّمت بعضاً من نصوصه الجميلة للشعراء: بو جمعة العوفي وعبد الهادي السعيد، كما سبق لها أن خاضت تجربة فنيّة مع الشاعر المغربي عبد الله زريقة بمعية ثلة من الشعراء والموسيقيين الأجانب، وهو ما يجعل وجودها في هذا المشروع تثميناً لهذه الإرادة التي تلتقي فيها برغبة بيت الشعر في المغرب، في أن يكون شعرنا المغربي حاضراً في مختلف الحوامل التي تتيحُ له الذيوع والانتشار: مسرح، تشكيل، أغنية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العمل قد تمّ تسجيله بمدينة مراكش «المغرب»، ومدينة «گينت» البلجيكية وسط إجراءات احترازية.