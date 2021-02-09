الشارقة يطلب استضافة مباريات مجموعته في «أبطال آسيا»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عن تقدمها رسمياً بطلب استضافة منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، التي تضم فريق الشارقة إلى جانب فرق باختاكور الأوزبكي، تراكتور الإيراني، والفائز من مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي، وذلك عبر خطاب أرسل إلى اتحاد الكرة، الذي بدوره سيرفع الطلب إلى الاتحاد الآسيوي الذي أعلن عن فتح المجال أمام الأندية المشاركة في نسخة الجديدة من المسابقة القارية التي تنطلق في أبريل المقبل لاستضافة مباريات المجموعة، بنظام التجمع نظراً لظروف جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول وتُصعب من مهمة سفر وتنقل الفرق المشاركة.

وكانت شركة الشارقة لكرة القدم قد قدمت ملفاً متكاملاً حول طلبها استضافة فرق المجموعة الثانية، وتضمن ملف طلب الاستضافة وصفاً تفصيلياً لكل الإمكانات اللوجستية والفنية، التي يتمتع بها نادي الشارقة الرياضي الذي يمتلك استادين لكرة القدم على مسافة قريبة ويتيح سهولة التنقل فيما بينهما، إضافة لعدد كبير من ملاعب التدريب موزعة بشكل جيد، كما تزخر المدينة بعدد كبير من الفنادق ذات المستوى العالي لاستضافة الفرق المشاركة والأطقم الإدارية والفنية الخاصة بالاتحاد الآسيوي، بجانب فرق العمل والموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة والمؤهلة لتنظيم وإدارة كبرى الأحداث الرياضية، كما توفر منشآت النادي أعلى معايير الأمن والسلامة؛ من حيث اتباع البروتوكولات الموضوعة من قبل الجهات العليا أو الاتحاد الآسيوي، للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

ويستند ملف الشارقة في استضافة فرق المجموعة، والذي يفوق الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الآسيوي، إلى العديد من التجارب في استضافة الأحداث الكروية الدولية، حيث سبق لاستاد الشارقة استضافة إحدى مجموعات كأس العالم للشباب 2003 وكأس العالم للناشئين 2013، وكانت آخر الاستضافات هي مباريات كأس آسيا 2019 التي نظمتها الإمارات، حيث نالت مجموعة الشارقة إشادات جميع الدول التي خاضت مبارياتها بها، وهو ما وفر خبرة كبيرة للكادر البشري الذي قام بكل العمليات الفنية والإدارية بصورة احترافية تساعد بشكل واضح على استضافة مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

ووصف بدر أحمد الحمادي عضو شركة القدم بنادي الشارقة، الخطوة بالمنطقية وقال: وضع طبيعي أن نتقدم بطلب لاستضافة مباريات مجموعتنا في دوري أبطال آسيا، فنحن بحمد الله نمتلك من الخبرة والكفاءة ما يسمح لنا بذلك.

وتابع: درسنا في شركة كرة القدم الأمر عن طريق فريق عمل ترأسه عبدالله العجلة رئيس الشركة من كل الجوانب، وحصلنا على المباركة والدعم اللازمين من رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة سعادة علي سالم المدفع ومجلس الإدارة للمضي قدماً في تقديم الملف لاتحاد الكرة الإماراتي، على أمل الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي.