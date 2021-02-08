عزيزة الحساني.. «المهندسة الفنانة»

خولة علي (دبي)

تعاملت عزيزة الحساني، مع اهتمامها بالفن وعملها مهندسة بترول، بالشغف نفسه، فهي تجدهما مكملين لبعضها البعض في استخراج الجمال من باطن الشيء، وتفجير الطاقة الكامنة فيها. وترى أن الفن عالم لا ينتهي من الإبداع والجمال الخلاق، يحمل ثماراً من الإيجابية التي تعيد للنفس توازنها وتجعلها أكثر إيجابية، وقالت: الحياة بالنسبة لي قطعة فنية أراها كلوحة وأستمتع بتفاصيلها، وفيها الكثير من العوامل التي تجعلني أنظر لها بنظره مختلفة، وأكثر عمقاً، وربما عملي في قطاع البترول، مهندسة، لا أجده بعيداً عن عالم الفن، فهو جزء منه، فالمشهد هنا يتكرر أمامي عندما أعمل مهندسة أسعى إلى استخراج الطاقة الكامنة في الأرض التي على شكل غاز والنفط، فأنا أمهد لها الطريق لإظهارها، وبالوقت نفسه أرى الأمر طاقة نفسية كامنه في الفنان يرغب في التعبير عنها، فالفرشاة قد تكون إحدى سبل التعبير وإظهار تلك المشاعر.

تتناغم الألوان

وحول أعمالها الفنية، لفتت إلى أن كل لوحة لها فكرة معينة، وكل ثقافة لها ألوانها وخطوطها، التي تتميز بها عن غيرها، وكل لوحة لها قصة معينة ولها خاماتها التي ترسم تفاصيلها، منها عمل تتناغم ألوانه مع خامات متنوعة، منها الذهب، اللؤلؤ، القهوة وسعف النخيل والبرقع، هذه اللوحة أطلقت عليها لوحة من ذهب، وربما في الكثير من اللوحات التي تقدمها تجد نفسها تظهر المرأة وتصور الدور الذي تقوم به في المجتمع، ولدعم فكرة اللوحة تستخدم الفن الصوتي والضوئي والمرئي، والكثير من التقنيات الأخرى.

مشاركات

ووجدت أعمالها في العديد من المعارض الفنية، حيث قدمت لوحات فنية مختلفة في فكرتها وخاماتها، ففي كل مرحلة كانت لديها مشاركة، فعلى مقاعد الدراسة شاركت في مسابقة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة، من خلال عمل لوحة من الفسيفساء، خاماتها كانت من أوراق الصحف والمجلات، تظهر المرأة الإماراتية وعملها الدؤوب في رعاية منزلها وأسرتها، وفي المرحلة الجامعية أيضاً كانت لها مشاركات في معارضها أظهرت فيها الثقافة المحلية، رغبةً في التعريف بها لمجموعة من الطلبة والأجانب من جنسيات مختلفة، ومن ثم شاركت أيضاً في مهرجان بأبوظبي، من خلال لوحة فنية تعكس من هي عزيزة الحساني، وشاركت في العديد من المعارض والمسابقات الفنية الأخرى، ودخلت أيضاً في مسابقات الصوتيات مع الفنان العالمي بل فولتانا، حيث تم ترشيحها من بين ثلاثة فنانين على مستوى الدولة، بالإضافة إلى معرض دبي العالمي، الذي عرضت فيه الفن الصوتي والمرئي والتشكيلي، كما تستعد للمشاركة خلال أبريل بمعرض «فوكس فير آرت 2021» في فرنسا، وخلال سبتمبر بمعرض في لندن.