نرمين الفقي.. «تاجرة جواهر»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض نرمين الفقي السباق الرمضاني المقبل بعملين دراميين، الأول مسلسل «النمر»، وقالت إنها تجسد فيه شخصية سيدة الأعمال تمتلك مجموعة من محال المجوهرات، وتتمتع بقوة الشخصية والحزم.

وأشارت إلى أن الأحداث تدور في إطار الدراما التشويقية حول النمر، الذي يجسد دوره محمد عادل إمام، شاب صعيدي من أكبر رجال الصناعة في القاهرة، ويصبح مطارداً بعد إفلاسه ويتم رصد مكافأة ضخمة لضبطه.

والثاني فهو مسلسل «ظل راجل»، وتقدم فيه نرمين شخصية زوجة صبور تقف بجوار جوزها في أمور الحياة، وتدور بأحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمود عبد المغني، ونور.

وأعربت الفقي عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول شخصية «كاميليا»، المطربة الشهيرة التي تجمعها منافسة قوية مع المطربة الصاعدة «لؤلؤ».