نورهان تعتذر عن «مورستان»

محمد قناوي (القاهرة)

اعتذرت نورهان عن عدم المشاركة في مسرحية «مورستان»، للمخرج سمير العصفوري بعد عدة بروفات على المسرح القومي لصعوبة التوفيق بين أعمالها الدرامية والمسرح الذي يطلب مجهوداً كبيراً.

وأكدت أن إعجابها بموضوع مسلسل «إجازة مفتوحة» هو سبب موافقتها على المشاركة فيه، حيث يتناول العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل العائلات والروابط التي يجب أن نحرص عليها في مواجهة الغزو الثقافي والتطور في الحياة.

وقالت: تعاقدت على المشاركة في العمل، وهو 40 من حلقة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، الرمضاني وتعتمد قصته على 3 عائلات تدور حولهم الأحداث.

وأوضحت أنها تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «بين السماء والأرض» مع هاني سلامة وغادة عادل، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، من 15 حلقة.