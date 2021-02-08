سافر بذكاء

التخطيط بذكاء

نعم بذكاء، البعض يقول، كيف أسافر، بالطائرة، بالباخرة، بالسيارة؟ وأنا أقول إن الأهم من ذلك كله هو كيف تسافر بذكاء؟ أصبح العالم الآن بين يدينا من خلال شاشة مضيئة، تتحكم في جل معاملاتنا المالية، والاجتماعية، وحتى ترتيب جداولنا اليومية، وهذا الجهاز ذو الشاشة الجذابة، هو أداتنا السحرية لنسافر بذكاء، فاشحن جهاز ومعنوياتك بالطاقة، وحمل تطبيقات السفر، وسافر معي بذكاء.

اختيار الوجهة هي أول تحديات الرحلة، وهناك الكثير من الأسئلة (الخاطئة) التي تطرح من البعض قبل سفره، مثلاً، أين أسافر بريطانيا أو فيتنام؟ وهو سؤال يقارن التفاحة بالمكوك الفضائي، فلا هو سؤال صحيح، ولا هي مقارنة عادلة ومتكافئة، فعندما ترغب باختيار الوجهة، يجب أن تبدأ أولاً بالإجابة عن بعض الأسئلة: هل رحلتي عائلية، أم مع الأصدقاء؟ إذا كانت عائلية، ما هي الفئات العمرية للمرافقين لي؟ ما هي ميزانيتي التقريبية، هل تحنو للطبيعة أم تفضل المدن المزدحمة، هل تحب التاريخ والمتاحف والفنون أم تفضل المغامرات التي تحفز جسدك على إفراز الأدرينالين، وتشعرك بأنك منطلق في رحلة خارج إطار الغلاف الجوي؟ مدة الرحلة أيضاً تتحكم في اختيار الوجهة، وعليه فإنني عندما أدعوك للسفر بذكاء، فأنا هنا أقصد بأنه يجب عليك أن تجيب عن هذه الأسئلة كاملة، وبذكاء، حتى تتمكن من تحديد وجهتك القادمة.

فلنعطي مثالاً هنا: سأسافر مع عائلتي ونحن 5 أشخاص، بأعمار من 7 - 15 سنة، نحب المدن، ولا نحب الطبيعة، مدة رحلتنا 5 أيام فقط، وميزانيتنا مفتوحة، لا نحب استخدام وسائل النقل العامة، نريد الجو البارد، لا نفضل الشواطئ والقرى الريفية، لا يوجد تحدٍّ بخصوص الرحلات الطويلة أو القصيرة، لا نرغب في أن نتوقف في رحلات توقف (ترانزيت) للوصول إلى وجهتنا النهائية.

عند تحديد احتياجاتك وأهدافك من الرحلة والإجابة عن هذه الاستفسارات ستكون قد وضعت الخطوط العريضة، والتي ستساعدك على تحديد وجهتك بعناية، فمن خلال إجاباتك، سترسم ما ترغب فيه بكل التفاصيل، وستعمل على إنجاح رحلتك بطريقة منطقية مبنية على التخطيط، فعنوان مقالي، وإن كان ينطبق على كل أمور الحياة، ولكنه في السفر، يعتبر أمراً في غاية الأهمية إذا كنت تبحث عن رحلة سعيدة ومفيدة، وإن كان بعضنا يحب (الضياع) في سفره -وهو أمر أفردت له مقالاً سابقاً - حتى عندما تضيع، خطط لضياعك، واجعله مغامرة ممتعة تستلهم منها الدروس والسعادة، ولا تجعله سبباً في اختلاق مشكلة تدفعنا للبحث عنك في كل مركز شرطة، أو محطة قطار، سافر بذكاء واستمتع.