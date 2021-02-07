«الفطر» يزيد العناصر الغذائية

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة أن إضافة نصف كوب من الفطر إلى نظامك الغذائي يمكن أن يزيد بشكل كبير من كمية العناصر الغذائية التي تستهلكها.

أجرى الدراسة باحثون في مجلس الفطر، وهو منظمة أميركية لمنتجي الفطر الطازج، وكشفت عن أن إضافة حصة من الفطر يمكن أن تعوض النقص في كل من البوتاسيوم والألياف.

كما وجد فريق البحث أن إضافة حصة من أي نوع من الفطر المعروف أيضاً باسم عيش الغراب يؤدي إلى زيادة العناصر الغذائية مثل النحاس والفوسفور والسيلينيوم والزنك والريبوفلافين والنياسين والكولين لدى الأطفال والبالغين.

وذكر موقع «Study Finds» أنه في حين أن وزارة الزراعة الأميركية قد تصنفه كخضروات، أوضح الباحثون أن الفطر لا يعتبر خضاراً، وهو مختلف من الناحية البيولوجية عن كل من الأطعمة النباتية والحيوانية.

إلا أنه يوفر بالفعل العناصر الغذائية الموجودة في كل من النباتات والحيوانات، ويتميز بأنه شبه منعدم للسعرات الحرارية والأحماض الدهنية المشبعة والصوديوم.