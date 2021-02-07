بريانكا شوبرا: النجاح.. «بداية جديدة»

أبوظبي (الاتحاد)

على الرغم من تحقيق الممثلة الهندية بريانكا شوبرا مسيرة مهنية ضخمة في بوليوود قبل أن تجد الشهرة في الولايات المتحدة، فإنها ترى أن نجاحها كان صعباً للغاية وتعتبره بمثابة بداية جديدة.

وقالت بريانكا، البالغة من العمر 38 عاماً، منذ سنوات كان إجراء اختبار لأداء دور ما من الممنوعات على أي ممثل معروف أو ممثلة شهيرة، إلا أن المشاركة في اختبارات الأداء كانت الثقافة السائدة في هوليوود.

وأضافت أنه كان عليها أن تدرك ذلك، وأن تتعلم ألا تعتمد على أمجادها وأدوارها السابقة، بل تدخل الغرفة وتقدم نفسها دون أن تشعر أنها مؤهلة للدور.. وأقرت بأن ذلك لم يكن أمراً سهلاً عليها، وأنها تعاملت مع الانتقال إلى أميركا وكأنها تبدأ مهنة جديدة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقق ذاتها في تلك المهنة.