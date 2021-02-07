«أتومان» فيلم جديد للمغربية كوثر بودراجة

محمد نجيم (الرباط)

تواصل الممثلة والإعلامية وعارضة الأزياء المغربية كوثر بودراجة تصوير مشاهد من فيلم«أتومان»، وذلك في المدينة السينمائية والسياحية «وارزازات» إلى جانب بعض نجوم من السينما والغناء المغاربة، ومن العالم منهم المطرب العالمي الملقب «لاغتيست» والنجمة المغربية سارة بيرلس ومطرب الراب الفرنسي «دودوماستا»، والنجم السينمائي الجزائري الفرنسي الجنسية سامي ناصري والممثل البلجيكي المغربي مراد زكيندي وأسماء أخرى من نجوم الدراما المغربية والعالمية.

وتتقمص النجمة المغربية كوثر بودراجة في هذا العمل الذي يخرجه أنور معتصم، شخصية فتاة تدعى عتيقة المنقلبة المشاعر بين الطيبوبة وغرابة ‏‭ ‬الأطوار ‬والقسوة ‬، ‬وهو ‬دور ‬شاق ‬يصعب ‬تقمصه ‬كما ‬قالت ‬كوثر ‬بودراجة ‬ويختلف ‬كثيرا ‬عن ‬أدوارها ‬التي ‬لعبتها ‬في ‬أعمالها ‬السابقة، ‬والتي ‬بوأتها ‬مكانة ‬متميزة ‬في ‬مشهد ‬الدراما ‬المغربية ‬والفرنسية ‬والعالمية ‬.

ويحكي الفيلم قصة بطلة خارقة من الأسطورة الأمازيغية كما يحيل عليه عنوان الفيلم الذي يعني «الريح» بالأمازيغية، ويحاول بطل الفيلم وبطلته إنقاذ العالم من شروره والكوارث المحدقة من بينها ماهو طبيعي كالفيضانات والحرائق والزلازل، باستعمال قوى خارقة من الرياح كما يطرح الفيلم إشكالية القرصنة الإلكترونية من خلال ما يقوم به أحد القراصنة الكبار لاختراق حسابات وخوادم شركات عملاقة قصد توفير دواء للفقراء لإنقاذهم من وباء العصر كورونا.