أصدقاء البيئة الزراعية في معهد التراث

الشارقة (الاتحاد)

نظم معهد الشارقة للتراث فعالية أصدقاء البيئة الزراعية في الساحة التراثية بقلب الشارقة، على مدار يومين، لطلبة مدرسة الأمانة الخاصة، قدمها الأستاذ خميس سليمان الشميلي، بهدف المساهمة في تنمية الوعي البيئي لدى الأطفال، وترسيخ مفهوم البيئة الزراعية.

وتضمنت الفعالية التي لاقت استحسان وتفاعل الأطفال معها، جولة تعريفية عن البيئات الزراعية، وتنبيت النخيل، وطريقة تعليم الري، وفقرة سؤال وجواب تتعلق بالبيئة الزراعية، في ظل الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المستندة إلى خطة وأجندة الحكومة في الحفاظ على سلامة الجميع، من حيث التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات.

ترسيخ وتعزيز حضور التراث في ذهن وسلوك الطلبة

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: سعدنا بحضور وتفاعل أطفالنا من مدرسة الأمانة الخاصة مع فعالية أصدقاء البيئة الزراعية، إذ كان تفاعلهم مع الفعالية بمختلف أنشطتها لافتاً وحيوياً، وشكّل قيمة مضافة للفعالية، عكست مدى عشق الأطفال والطلبة للتراث وحبهم للحصول المزيد من المعلومات عن عالم التراث عموماً، والتراث الإماراتي خصوصاً، وهو ما يؤكد أننا نعمل وفق نهج سليم يعمل على ترسيخ وتعزيز حضور التراث في ذهن وسلوك الطلبة والأطفال، فهو دوماً عنوان عريض للهوية الوطنية والخصوصية».

وتابع: «يحرص معهد الشارقة للتراث الذي أخذ على عاتقه حماية التراث والحفاظ عليه ونقله للأجيال بمختلف عناصره ومكوناته، على تنفيذ أنشطة وفعاليات وبرامج تراثية تناسب الجميع، وها نحن عدنا بشكل تدريجي للأنشطة والفعاليات الميدانية والمباشرة التي نلتقي فيها مع مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية وعشاق التراث في أكثر من موقع ومحطة، ومن بينها كانت هذه الفعالية لأطفالنا».



