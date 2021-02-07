دورة برامجية جديدة في «قناة الشرقية»

الشارقة (الاتحاد)

تُطل قناة الشرقية من كلباء التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على مشاهديها خلال شهر فبراير الجاري بدورة برامجية جديدة ومتكاملة تشتمل على تنوّع في المضامين تخاطب من خلالها مختلف فئات المجتمع وتسلط الضوء على العديد من المحاور المهمة كالتراث والقضايا المجتمعية والشبابية والتنموية والصحية.

تنمية.. مسيرة بناء وتطوير المنطقة الشرقية

وتضم قائمة البرامج عملين من انتاجات القناة المشتركة، يحمل الأول عنوان "تنمية"، يسلط الضوء على المشاريع التطويرية التي أنشئت في المنطقة الشرقية، ويضيء على أهم المنجزات التي تم تدشينها، حيث سيتم استضافة شخصيات تابعة لعدد من الجهات والدوائر الحكومية للحديث عن جملة المشاريع التطويرية، كلّ يوم جمعة الساعة 7 مساءً، ويعاد السبت 4:15 ظهراً و05:15 فجراً.

لمّة شباب.. جماليات المنطقة الشرقية بلسان ابنائها

وفي نافذة إعلامية شبابية تُفتح للتعريف بجماليات أبرز الأماكن الرئيسية في المنطقة الشرقية تقدم القناة برنامج "لمة شباب"، الترفيهي الذي يعرّف بأهم الأماكن في المنطقة الشرقية، ويروّج لها، برفقة الإعلامي عمر أحمد، الذي يستضيف في كلّ حلقة ضيوفاً يتشاركون مع المشاهد جمالية المكان وروعته، كلّ جمعة الساعة 6 مساءً، ويعاد السبت 11:30 ليلاً، و7 صباحاً.

المقاييض.. رحلة الحياة

وسيكون الجمهور المحلي والعربي على موعد مع البرنامج التراثي "المقاييض"، الذي يعرّف بأماكن "المقيض" سابقاً، وتحديداً في مدينة كلباء، و"مقيض" تعني الرحلات الصيفية التي ابتكرها الاماراتيون قديماً للانتقال من الأماكن الحارّة إلى الباردة، حيث سيأخذ البرنامج الذي يقدمه الدكتور سعيد الحديد، مشاهديه وفي حلقات منفصلة للحديث عبر جولة تروي سيرة المكان، وحكايات قاطنيه في ذلك الوقت، والأسباب التي دفعتهم لاختياره، وغيرها من الأحداث التي تقدّم على امتداد 17 حلقة منفصلة، كلّ ثلاثاء الساعة 7 مساءً، وتعاد الأربعاء 5:15 فجراً وإعادة ثانية 4:15 عصراً.

"رحلة صيد".. حكايات الساحل الشرقي للدولة

وتبثّ القناة برنامجها الترفيهي المتخصص في مجال صيد الأسماك "رحلة صيد"، الذي يطوف خلاله (أبو عمر) رفقة صيادين متخصصين، ليعرّف المشاهدين في كلّ رحلة من رحلاته عن مهمة جديدة للبحث عن نوع معين من الأسماك وطرق صيدها في مسار يتخلل الساحل الشرقي للدولة وخليج عُمان ذو الثروة السمكية الغنية، ينطلق قاربها كلّ جمعة الساعة 7:15 مساءً، ويعاد فجر السبت الساعة 5:30، و2:30 ظهراً.

كما تقدم مجموعة أخرى من برامج الإنتاج المشترك مثل "في عيونهم" الفسحة الإعلامية المتميزة التي تعرف بالمنطقة الشرقية وجمالياتها من خلال لوحات فنية أبدع فيها عدد من الرسامين، إلى جانب برنامج "طبخ أول" الذي يقدم الوصفات والأكلات الشعبية التي اشتهرت في الماضية ويعرف بمكوناتها وطرق صناعتها.

تنوّع

وتقدّم القناة مجموعة متكاملة من البرامج المنوعة كما تبث الجزء الثالث من البرنامج التراثي "على السيفة" الذي يركز على الثقافة البحرية واهم تفاصيل العيش آنذاك مستضيفاً عدداً من الشخصيات التي عاصروا تلك الفترة ليرووا شهادات حية عن تاريخ المنطقة وعراقتها.

ما بين الماضي والحاضر

وسيكون الجمهور على موعد مع برامج تنموية وشبابية واجتماعية منها البرنامج الجديد "ملهمة" الذي يضيء على إنجازات النساء في المنطقة الشرقية، والجزء الثاني من البرنامج الصحي "عيشها صحية" الذي يقدم لمتابعيه جملة من النصائح حول حياة صحية متوازنة التي تسهم في تغيير العادات القديمة السيئة إلى جانب تقديمه لبعض الوصفات سريعة التحضير، فيما ستأخذ القناة متابعيها نحو ماضٍ عريق وأصيل في برنامج "وتبقى الذكريات" وهو عبارة عن جلسة نسائية لكبار السن يتحدثن عن ذكريات الماضي وجمالياته.

صفحات من التاريخ

وتطل القناة كعادتها كل يوم عبر برنامج صباح الشرقية الذي يطرح العديد من المواضيع والقضايا التي تهم جميع فئات المجتمع، كما تعرف المشاهدين بأبرز الوجبات الشعبية التقليدية عبر برنامج "كشتة" لتفتح بعده "صفحة من التاريخ" العمل الذي يلتقي مشاهديه ليعرفهم على تاريخ المنطقة الشرقية، وصولاً إلى برنامج "حديث المساء" الذي يهتم بالقضايا الاجتماعية والشبابية مستضيفاً عدداً من الشخصيات الناجحة والمؤثرة.

وللمهتمين بلغة الضاد علومها ومعارفها تقدم القناة الجزء الثالث من برنامجها "غيض من فيض" الذي يعرف بفرادة اللغة العربية واهميتها وأبرز الشخصيات المؤثرة ويفتح امام متابعيه للتعرف على تعلمها بالشكل الصحيح، في الوقت ذاته تقدم القناة البرنامج الأدبي "رواق" الذي يستعرض سيرة الأدب والشعر العربي والعالمي ويستضيف نخبة من الكتاب والشعراء الاماراتيين.