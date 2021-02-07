«الجواهر للمناسبات والمؤتمرات».. فعاليات آمنة وخدمات فاخرة

الشارقة (الاتحاد)

تكشف الجهود التي قادها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة خلال العام 2020 عن رؤية راسخة في تطوير قطاع الضيافة وتنظيم المؤتمرات، إذ استثمر المركز فترة توقف جميع الفعاليات والمعارض والمناسبات الرسمية مع بداية انتشار جائحة «كوفيد- 19» في شهر مارس‏‭ ،‬2020‭ ‬بتنفيذ ‬أعمال ‬الصيانة ‬والتجديد ‬ليطل ‬على ‬عملائه ‬بحلة ‬جديدة، ‬واضعاً ‬صحة ‬وسلامة ‬زواره ‬ضمن ‬أهم ‬أولوياته، ‬مؤكداً ‬بذلك ‬على ‬مكانته ‬كوجهة ‬ضيافة ‬خدمية ‬متكاملة ‬تلبي ‬احتياجات ‬ورغبات ‬العملاء ‬والزوار.

ويوفر المركز، الذي استأنف نشاطاته وأعماله في شهر سبتمبر 2020، بيئة آمنة لتنظيم الفعاليات، من خلال اتخاذه مجموعة من الإجراءات التي تتماشى مع توجهات الدولة ومعايير لجنة إدارة الأزمات وإرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى جانب إصدار دليل إرشادي وإجراءات تشغيل موحدة تضمن أن كل شخص يزور المركز يعي دوره في الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين.

وحرص المركز على إخضاع جميع موظفيه لبرنامج تدريب خـــاص بـ «كوفيد – 19» ومعايير الصحة والسلامة وكيفية وقاية أنفسهم والآخرين، فضلاً عن مراعاة أحدث التوجيهات الحكومية في تقديم خدمة الأطعمة والمشروبات والعمل باستمرار على تقييم المخاطر وإجراءات التشغيل لتحديد التدابير الوقائية الواجب اتخاذها ضمن الفعاليات.

وقالت حنان المحمود، المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: «نظراً لأهمية المركز في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة الشارقة من خلال ما يحتضنه من فعاليات متنوعة، انتهزنا الفرصة في فترة الإجراءات الاحترازية لإجراء سلسلة عمليات تطويرية تضمنت صيانة وتحديث في مختلف قاعات المركز، بما فيها قاعات المنطقة الوسطى والشرقية ودبا الحصن وخورفكان».

وأضافت: «أظهر المركز منذ تأسيسه في العام 2013 قدرته على الدمج بين الفعاليات المتعلقة بالمناسبات الاجتماعية والوطنية والفعاليات ذات البعد الاقتصادي والتنموي، ما ساهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمؤتمرات وسياحة الأعمال، ونأمل أن يكون 2021 عاماً حافلاً بالنشاط والعمل، ونسعى لأن نكون دائماً في قلب الفعاليات المحلية والدولية المهمة من خلال تقديم مستوى متميز من خدمات الضيافة الفاخرة».

2000 ‬فعالية ‬خلال ‬7 ‬أعوام

وشهد مركز الجواهر، الذي يصنف كأحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والخاصة، في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، تنظيم قرابة 2000 ‬فعالية ‬منذ ‬تأسيسه ‬في ‬العام ‬2013 ‬استقبل ‬خلالها ‬850 ‬ألف ‬ضيف، ‬وتنوعت ‬هذه ‬الفعاليات ‬بين ‬المؤتمرات ‬والمنتديات ‬الحكومية ‬رفيعة ‬المستوى ‬والفعاليات ‬الدولية ‬والتجمّعات ‬المؤسسية، ‬بالإضافة ‬إلى ‬المهرجانات ‬السينمائية ‬وحفلات ‬الزفاف ‬وعروض ‬الأزياء.

328 خدمة ضيافة خارجية

ومنذ إطلاق المركز خدمة الضيافة الخارجية في العام 2016، وصل إجمالي الخدمات التي قدمها إلى 328 خدمة، حيث يحرص المركز من خلال هذه الخدمة على تقديم حلول مميزة لاحتياجات الضيافة الخاصة بعملائها بما يلبي جميع المناسبات، سواء أكانت تجمعاً عائلياً خاصاً في المنزل أم فعالية خاصة بالعمل أو حفلات الاستقبال.

خدمات جديدة

وسعياً منه لتنويع خدماته بما يلبي اهتمامات عملائه وزواره، أطلق مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات خدمتين جديدتين في العام الماضي، الأولى خدمة «شاي ما بعد الظهيرة»، حيث يوفرها المركز للطلبات الخارجية وتضم تشكيلة متنوعة من «السكونز» والمقبلات والحلويات والشاي، أما الثانية فهي خدمة «الطلبات الخارجية» ويقدم من خلالها المركز لعملائه الأطباق المفضلة للحفلات والمناسبات الخاصة.

ورش عمل وبرامج

وانطلاقاً من رؤية المركز تجاه المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز فرص التواصل مع مجتمع الإمارة والدولة، نظم في ديسمبر الماضي بالتعاون مع مركز «ناشئة الشارقة» ورشة لإعداد وجبة متكاملة من المقبلات إلى طبق الحلويات، حيث درب الشيف رامي‏‭ ‬الجبرائيل‭ ‬المشاركين ‬على ‬مهارات ‬الطهي ‬وخصوصاً (‬المقبلات ‬الساخنة، ‬الطبق ‬الرئيس ‬والحلوى)‬، كما ‬نظم ‬المركز ‬برنامجاً ‬مكثفاً ‬على ‬مدة ‬5 ‬أيام، ‬قدمه ‬نخبة ‬من ‬المختصين ‬لتأهيل ‬الناشئة ‬والمشاركين ‬على ‬أساسيات ‬إدارة ‬الفعاليات.

جوائز

حصل مركز الجواهر خلال مسيرته على العديد من الجوائز المحلية والعالمية اعترافاً بتميز كوادره وسعيهم للريادة في قطاع الضيافة، منها حصوله على 188 ميدالية في فنون الطهي من خلال مشاركة فريق الطهاة المحترف في مسابقات محلية ودولية، إلى جانب فوز الشيف أرافيندا ليلاراثنا، نائب الشيف التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وممثل الشرق الأوسط في المسابقة العالمية لأساتذة الشكولاتة لعام 2018، ونيليشا ميهتا، طالبة الهندسة المعمارية في الجامعة الأميركية في دبي، بأفضل مشروع مقدم في مسابقة ‏ARCHEATABLE ‬التي ‬عقدت ‬في ‬شهر ‬ديسمبر ‬الماضي، ‬وهو ‬مشروع ‬جامعي ‬مبتكر ‬بين ‬طلبة ‬الهندسة ‬المعمارية ‬ونخبة ‬من ‬الطهاة ‬في ‬المنطقة ‬لعرض ‬فنون ‬الدمج ‬ما ‬بين ‬الحلويات ‬وإبداعات ‬الهندسة ‬المعمارية.

يشار‎ ‬إلى ‬أن ‬مركز ‬الجواهر ‬للمناسبات ‬والمؤتمرات ‬تأسس ‬في ‬العام ‬2013، ‬ليكون ‬الوجهة ‬المتكاملة ‬في ‬الشارقة، ‬التي ‬توفر ‬خدمات ‬تنظيم ‬واستضافة ‬الفعاليات ‬والمؤتمرات ‬والمعارض ‬الدولية ‬والمحلية، ‬ذات ‬الطابع ‬الحكومي ‬أو ‬الخاص، ‬بشكل ‬احترافي، ‬وفي ‬بيئة ‬تحظى ‬بمرافق ‬عصريّة ‬وخدمات ‬متطورة ‬ترقى ‬إلى ‬أعلى ‬المعايير ‬الدولية ‬المعمول ‬بها ‬في ‬هذا ‬القطاع.